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Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Cosa succede tra Zaniolo e l'Udinese: la distanza sul contratto, l'assenza agli allenamenti, le voci di mercato

Calciomercato
Serie A
N. Zaniolo
Udinese

Sembrava essere arrivata una schiarita e invece resta incerto il futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese: la firma sull'adeguamento del contratto non è ancora arrivata e il giocatore non si è visto nelle ultime sedute di allenamento.

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Una situazione ancora in divenire: la permanenza di Nicolò Zaniolo all'Udinese non può ancora essere considerata una certezza. Dopo che il club friulano ha riscattato il cartellino del giocatore dal Galatasaray si è aperto un tavolo per trovare un nuovo accordo sull'ingaggio dell'ex talento della Roma, reduce da una stagione decisamente positiva in bianconero.

Qualche giorno fa, ai microfoni di Sky, il ds Gokhan Inler, pur manifestando grande fiducia sulla conferma di Zaniolo, aveva ammesso che non era ancora stata trovata la quadra sul nuovo accordo:

"Zaniolo resta, però dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio".

E ad oggi la distanza tra le parti non è ancora stata colmata.

  • CONTRATTO NON ANCORA FIRMATO

    Zaniolo al Galatasaray percepiva circa 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma aveva accettato di ridursi lo stipendio pur di restare a Udine, trovando un'intesa con il club friulano sulla base di un ingaggio da 1,5 milioni di euro più 300mila euro di bonus. E sarebbe proprio per le modalità di raggiungimento della componente variabile che le parti non avrebbero ancora siglato l'accordo.

    Ed è cosi che il giocatore si è irrigidito e la trattativa, che sembrava in via di definizione solo qualche giorno fa, oggi rischia di arrivare ad un punto morto.


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  • L'ASSENZA AGLI ALLENAMENTI

    Zaniolo, che si era presentato regolarmente al primo giorno di allenamenti dell'Udinese, non si è visto negli ultimi giorni al Bruseschi: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore avrebbe presentato un certificato medico per segnalare un problema fisico riscontrato negli ultimi giorni, uno stop dietro al quale si nasconderebbe però un forte malumore per la situazione contrattuale. Un'assenza che, se dovesse prolungarsi anche ad inizio della prossima settimana, rischia di far esplodere il caso.

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  • LE VOCI DI MERCATO

    Non è da escludere che dietro la rigida posizione del giocatore ci sia la tentazione di provare una nuova esperienza, tornando magari a disputare le coppe europee. Zaniolo, non è un mistero, è seguito da diversi club in Italia e all'estero, con Milan e Juventus che hanno sondato il terreno nelle ultime settimane, senza dimenticare la Lazio, che non ha il richiamo dell'Europa ma può garantirgli una maglia da titolare con un allenatore come Gattuso che sembra essersi pentito di non aver coinvolto Nicolò nei playoff Mondiali.

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