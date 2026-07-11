Cosa succede tra Zaniolo e l'Udinese: la distanza sul contratto, l'assenza agli allenamenti, le voci di mercato

Una situazione ancora in divenire: la permanenza di Nicolò Zaniolo all'Udinese non può ancora essere considerata una certezza. Dopo che il club friulano ha riscattato il cartellino del giocatore dal Galatasaray si è aperto un tavolo per trovare un nuovo accordo sull'ingaggio dell'ex talento della Roma, reduce da una stagione decisamente positiva in bianconero.
Qualche giorno fa, ai microfoni di Sky, il ds Gokhan Inler, pur manifestando grande fiducia sulla conferma di Zaniolo, aveva ammesso che non era ancora stata trovata la quadra sul nuovo accordo:
"Zaniolo resta, però dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio".
E ad oggi la distanza tra le parti non è ancora stata colmata.