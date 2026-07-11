Cosa succede tra Zaniolo e l'Udinese: la distanza sul contratto, l'assenza agli allenamenti, le voci di mercato

Zaniolo al Galatasaray percepiva circa 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma aveva accettato di ridursi lo stipendio pur di restare a Udine, trovando un'intesa con il club friulano sulla base di un ingaggio da 1,5 milioni di euro più 300mila euro di bonus. E sarebbe proprio per le modalità di raggiungimento della componente variabile che le parti non avrebbero ancora siglato l'accordo.

Ed è cosi che il giocatore si è irrigidito e la trattativa, che sembrava in via di definizione solo qualche giorno fa, oggi rischia di arrivare ad un punto morto.



