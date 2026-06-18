Cosa succede tra McTominay e il Napoli: la trattativa per il rinnovo, le richieste sull'ingaggio, l'interesse del Real Madrid

Tra le situazioni da monitorare in casa Napoli c'è sicuramente la posizione contrattuale di Scott McTominay, il cui rinnovo rappresenta una delle priorità da gestire nei prossimi mesi dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il campione scozzese è legato al club azzurro da un accordo valido fino al 30 giugno 2028 ed è tra le necessità del Napoli blindare il giocatore, per evitare di trovarsi in una posizione scomoda entrando nel penultimo anno di contratto.
Le conversazioni sono aperte da diverso tempo ma al momento ogni discorso è stato congelato, per permettere a Scott di concentrarsi al 100% sui Mondiali.