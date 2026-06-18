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Scott McTominay Napoli HDGOAL
Simone Gambino

Cosa succede tra McTominay e il Napoli: la trattativa per il rinnovo, le richieste sull'ingaggio, l'interesse del Real Madrid

Serie A
Calciomercato
Napoli
S. McTominay
Real Madrid
J. Mourinho

Attenzione a Napoli alla situazione contrattuale di Scott McTominay: il campione scozzese, legato al club azzurro fino al 2028, chiede un ingaggio da 5 milioni per firmare il rinnovo, cifra che sembra scontrarsi con i parametri di De Laurentiis. Il Real Madrid è alla finestra: Mourinho l'allenatore che ha lanciato McTominay in prima squadra ai tempi del Manchester United.

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Tra le situazioni da monitorare in casa Napoli c'è sicuramente la posizione contrattuale di Scott McTominay, il cui rinnovo rappresenta una delle priorità da gestire nei prossimi mesi dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il campione scozzese è legato al club azzurro da un accordo valido fino al 30 giugno 2028 ed è tra le necessità del Napoli blindare il giocatore, per evitare di trovarsi in una posizione scomoda entrando nel penultimo anno di contratto.

Le conversazioni sono aperte da diverso tempo ma al momento ogni discorso è stato congelato, per permettere a Scott di concentrarsi al 100% sui Mondiali.

  • Scott McTominay NapoliGetty Images

    LA RICHIESTA DI MCTOMINAY E LO STALLO SUL RINNOVO

    Acquistato dal Manchester United nell'estate del 2024, McTominay ha firmato un contratto quadriennale con il Napoli, concordando un ingaggio da 5,6 milioni lordi all'anno, una cifra che si è rivelata, nel rapporto qualità-prezzo, un colpo eccezionale per il club partenopeo visto il rendimento stellare di Scott nel biennio in azzurro.

    Dopo i primi contatti tra l'entourage di McTominay e il club, avvenuti subito dopo la vittoria dello Scudetto 2024/2025, le conversazioni sono proseguite nel corso dell'ultima stagione, nel tentativo di trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti, vista la volontà del Napoli di blindare il suo campione e dello scozzese, innamorato di Napoli e perfettamente a suo agio nella Serie A, di proseguire nella sua avventura italiana.

    Le trattative si sono però arenate nelle ultime settimane: gli agenti di McTominay puntano a raddoppiare l'ingaggio, passando a circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che non rientra nei parametri imposti da De Laurentiis, intenzionato ad abbassare i costi come più volte manifestato nel corso delle ultime interviste.

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  • Scott McTominay Jose Mourinho Manchester UnitedGetty Images

    MOURINHO ALLA FINESTRA

    Spettatore interessato della vicenda è certamente José Mourinho, da sempre grande estimatore di Scott. È lo Special One ad aver lanciato in prima squadra lo scozzese ai tempi del Manchester United, intuizione di cui il portoghese va estremamente fiero.

    “Se mi deve qualcosa Scott è che ho lasciato fuori Pogba per far giocare lui - aveva dichiarato Mourinho a Prime prima dell'ultimo Benfica-Napoli - Nella storia di ogni giocatore c’è un allenatore che lo mette in campo per la prima volta quando ha 17, 18 anni. Io sono stato quello della prima volta, tutto il resto è merito suo”.

    Mou, come confermato anche da Repubblica, farebbe carte false per poter avere nuovamente a disposizione McTominay, ritenuto il rinforzo ideale per ricostruire il centrocampo del Real Madrid. Ma il Napoli ovviamente non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore più importante.

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  • SSC Napoli v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    LA STAGIONE DI MCTOMINAY

    MVP della Serie A 2024/2025, McTominay si è confermato ad altissimi livelli anche nella sua seconda stagione in Italia, raggiungendo nuovamente la doppia cifra di goal in campionato e risultando il migliore del Napoli anche nella disastrosa fase-campionato degli azzurri nell'ultima Champions League, con 4 goal in 8 presenze.