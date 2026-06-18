Cosa succede tra McTominay e il Napoli: la trattativa per il rinnovo, le richieste sull'ingaggio, l'interesse del Real Madrid

Spettatore interessato della vicenda è certamente José Mourinho, da sempre grande estimatore di Scott. È lo Special One ad aver lanciato in prima squadra lo scozzese ai tempi del Manchester United, intuizione di cui il portoghese va estremamente fiero.

“Se mi deve qualcosa Scott è che ho lasciato fuori Pogba per far giocare lui - aveva dichiarato Mourinho a Prime prima dell'ultimo Benfica-Napoli - Nella storia di ogni giocatore c’è un allenatore che lo mette in campo per la prima volta quando ha 17, 18 anni. Io sono stato quello della prima volta, tutto il resto è merito suo”.

Mou, come confermato anche da Repubblica, farebbe carte false per poter avere nuovamente a disposizione McTominay, ritenuto il rinforzo ideale per ricostruire il centrocampo del Real Madrid. Ma il Napoli ovviamente non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore più importante.