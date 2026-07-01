Cosa succede tra Di Gregorio e la Juventus dopo lo sfogo dell'agente: il portiere è sul mercato, non rientra nei piani per il futuro

E quindi cosa farà Di Gregorio?

L'agente sul futuro lascia aperte tutte le porte: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

Il rischio insomma è quello di andare ad una sorta di muro contro muro dato che Di Gregorio non rientra nel nuovo progetto tecnico. Carnevali in tal senso è stato chiarissimo: una delle priorità sul mercato è l'acquisto di nuovo portiere.