Cosa succede tra Di Gregorio e la Juventus dopo lo sfogo dell'agente: il portiere è sul mercato, non rientra nei piani per il futuro

Il mondo Juventus viene scosso improvvisamente dal caso Di Gregorio.
Ad innescarlo è una storia molto dura pubblicata da Carlo Alberto Belloni, procuratore che cura proprio gli interessi del portiere bianconero.
Carnevali d'altronde ha fatto già capire chiaramente che la Juventus non punta più su Di Gregorio, indicando nell'acquisto di un nuovo estremo difensore la priorità di questo mercato insieme a quello di una punta.
Parole che evidentemente non sono troppo piaciute all'agente del portiere. Belloni ha così spiegato che Di Gregorio partirà regolarmente per il ritiro e solo dopo valuterà eventuali offerte.