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Lelio Donato

Cosa succede tra Di Gregorio e la Juventus dopo lo sfogo dell'agente: il portiere è sul mercato, non rientra nei piani per il futuro

Calciomercato
Juventus

Carlo Alberto Belloni, procuratore di Michele Di Gregorio, chiede rispetto per il suo assistito e si scaglia contro la gestione di Comolli. Ma il portiere lascerà la Juventus.

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Il mondo Juventus viene scosso improvvisamente dal caso Di Gregorio.

Ad innescarlo è una storia molto dura pubblicata da Carlo Alberto Belloni, procuratore che cura proprio gli interessi del portiere bianconero.

Carnevali d'altronde ha fatto già capire chiaramente che la Juventus non punta più su Di Gregorio, indicando nell'acquisto di un nuovo estremo difensore la priorità di questo mercato insieme a quello di una punta.

Parole che evidentemente non sono troppo piaciute all'agente del portiere. Belloni ha così spiegato che Di Gregorio partirà regolarmente per il ritiro e solo dopo valuterà eventuali offerte.

  • LO SFOGO DEL PROCURATORE

    Belloni ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram e su quello dell'agenzia CA Sport Management che cura gli interessi di Michele Di Gregorio.

    Durissimo l'attacco nei confronti della società bianconera, accusata di usare il suo assistito come capro espiatorio per nascondere altri fallimenti: "20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni.Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero".

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  • IL FUTURO DEL PORTIERE

    E quindi cosa farà Di Gregorio?

    L'agente sul futuro lascia aperte tutte le porte: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

    Il rischio insomma è quello di andare ad una sorta di muro contro muro dato che Di Gregorio non rientra nel nuovo progetto tecnico. Carnevali in tal senso è stato chiarissimo: una delle priorità sul mercato è l'acquisto di nuovo portiere.

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  • DA TITOLARE A RISERVA: COSA È SUCCESSO

    Michele Di Gregorio ha iniziato anche la scorsa stagione come portiere titolare della Juventus.

    Il suo primo anno in bianconero, d'altronde, non era stato negativo tanto che nessuno durante il mercato aveva pensato di cercare un sostituto.

    Poi però qualcosa si è improvvisamente rotto. Di Gregorio è apparso troppo spesso sicuro e impacciato anche negli interventi più semplici.

    Tanti gli errori che hanno fatto finire il portiere nel mirino dei tifosi. Spalletti, finché ha potuto, lo ha difeso ma dopo la sconfitta casalinga contro il Como il portiere è finito in panchina.

    L'infortunio di Perin qualche settimana dopo la ho riportato tra i pali ma, a parte il rigore parato contro il Genoa, l'ex Monza ha brillato raramente fino all'ennesimo goal subito al primo tiro in porta nella decisiva sconfitta contro la Fiorentina che di fatto è costata la Champions alla Juventus.

    Tanto che nel derby, all'ultima giornata, è tornato in panchina lasciando di nuovo spazio a Perin.


  • LA JUVE CERCA UN NUOVO PORTIERE

    Parole dell'agente a parte, insomma, la decisione alla Juventus è stata presa: il portiere del futuro non sarà Di Gregorio.

    La società bianconera dunque cercherà una nuova sistemazione all'ex Monza e sta sondando il mercato per acquistare un profilo di grande esperienza a cui affidare i pali.

    Un portiere affidabile, d'altronde, è il punto di partenza per costruire una squadra vincente. Dopo aver visto sfumare Alisson ora Spalletti vorrebbe il Dibu Martinez.

    Ma oltre all'argentino vengono valutati tanti nomi, da Svilar a De Gea passando per Vicario. Una cosa è ormai certa: la storia tra Di Gregorio e la Juventus deve considerarsi conclusa. Definitivamente.

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