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US Salernitana v Atalanta BC - Serie A TIMGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Cosa succede se Salernitana-Casertana finisce 0-1: cosa serve per passare il turno, ci sono o no i supplementari e i rigori

Serie C
Salernitana vs Casertana
Casertana
Salernitana

La squadra di Cosmi espugna il Pinto per 3-2: cosa dice il regolamento in vista della gara di ritorno.

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La Salernitana ha vinto il primo atto della doppia sfida contro la Casertana nel Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.

I granata hanno rischiato nel finale, dopo essere stati sopra 3-0, ma la formazione di Coppitelli ha potuto solo avvicinarsi, portando il punteggio sul 3-2 finale.

Fra due giorni, all’Arechi, si giocherà il match di ritorno, con un esito rimesso in bilico dalla rimonta rossoblu.

Ma, in vista del ritorno, cosa serve a entrambe le squadre per qualificarsi allo step successivo?

  • COSA SERVE ALLA SALERNITANA PER PASSARE IL TURNO

    La Salernitana passerebbe il turno anche con una sconfitta, purché arrivi con un solo goal di scarto. Qualora la Casertana riuscisse a pareggiare i conti nella doppia sfida, comunque sarebbe la formazione di Cosmi ad accedere al turno successivo in virtù del miglior piazzamento in regular season.


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  • COSA SERVE ALLA CASERTANA PER PASSARE IL TURNO

    Per superare questo scoglio, alla Casertana, invece, sarebbe necessaria una vittoria con due reti di scarto, andando a ribaltare completamente l’esito dello stadio Pinto e portando la differenza reti totale della sfida dal lato rossoblu. Se finisse 0-1 all’Arechi, insomma, andrebbe avanti la Salernitana, se finisse 0-2 o 1-3, invece, a festeggiare sarebbe la Casertana.

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  • SALERNITANA-CASERTANA: CI SONO SUPPLEMENTARI?

    Ma in caso di parità nei 180 ci saranno i supplementari? No, in questa fase dei playoff non sono previsti ne i supplementari ne i calci di rigore. Al termine del match dell’Arechi, infatti, in caso di equilibrio nel doppio confronto a sorridere sarebbe, come detto, la Salernitana.

  • DOVE VEDERE SALERNITANA-CASERTANA

    La partita di mercoledì fra Salernitana e Casertana, in programma alle ore 20:45, sarà trasmessa da Sky Sport, al canale Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, e da Rai, al canale 58 del Digitale terrestre. Inoltre match disponibile in streaming su Sky Go, NOW e raiplay.it.

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