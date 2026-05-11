Cosa succede se Salernitana-Casertana finisce 0-1: cosa serve per passare il turno, ci sono o no i supplementari e i rigori

La Salernitana ha vinto il primo atto della doppia sfida contro la Casertana nel Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.
I granata hanno rischiato nel finale, dopo essere stati sopra 3-0, ma la formazione di Coppitelli ha potuto solo avvicinarsi, portando il punteggio sul 3-2 finale.
Fra due giorni, all’Arechi, si giocherà il match di ritorno, con un esito rimesso in bilico dalla rimonta rossoblu.
Ma, in vista del ritorno, cosa serve a entrambe le squadre per qualificarsi allo step successivo?