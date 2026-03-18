Cosa succede se Roma-Bologna finisce 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3: chi passa, supplementari o rigori, i goal in trasferta valgono doppio o no

Bernardeschi prima, Pellegrini poi: Bologna e Roma hanno pareggiato per 1-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, giocata giovedì 12 marzo al Dall'Ara e primo atto del derby italiano decretato dal sorteggio.

Ciò significa che tutto è ancora pienamente in gioco in vista del ritorno, in programma all'Olimpico giovedì 19. E che Roma e Bologna hanno chances praticamente uguali di approdare ai quarti di finale della competizione.

Ma cosa accadrebbe in caso di nuovo pareggio tra la formazione di Gian Piero Gasperini e quella di Vincenzo Italiano? Dalla regola dei goal in trasferta a quella su tempi supplementari e calci di rigore, come funziona nella fase a eliminazione diretta di Europa League.