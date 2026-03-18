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Malen Bernardeschi Roma BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa succede se Roma-Bologna finisce 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3: chi passa, supplementari o rigori, i goal in trasferta valgono doppio o no

Bologna e Roma hanno pareggiato per 1-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, giocata la scorsa settimana al Dall'Ara: cosa accadrebbe con un nuovo pari all'Olimpico?

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Bernardeschi prima, Pellegrini poi: Bologna e Roma hanno pareggiato per 1-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, giocata giovedì 12 marzo al Dall'Ara e primo atto del derby italiano decretato dal sorteggio.

Ciò significa che tutto è ancora pienamente in gioco in vista del ritorno, in programma all'Olimpico giovedì 19. E che Roma e Bologna hanno chances praticamente uguali di approdare ai quarti di finale della competizione.

Ma cosa accadrebbe in caso di nuovo pareggio tra la formazione di Gian Piero Gasperini e quella di Vincenzo Italiano? Dalla regola dei goal in trasferta a quella su tempi supplementari e calci di rigore, come funziona nella fase a eliminazione diretta di Europa League.

  • CHI PASSA CON LO 0-0, 1-1, 2-2 O 3-3

    Chi passerebbe, ad esempio, in caso di 0-0? E in caso di nuovo 1-1, oppure di 2-2, 3-3 eccetera? La risposta è semplice: né la Roma, né il Bologna. Almeno al termine del secondo tempo regolamentare.

    Sia la squadra giallorossa che quella rossoblù dovranno vincere con qualsiasi risultato per centrare la qualificazione diretta, al 90' della sfida di ritorno, ai quarti di finale di Europa League.

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  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Il motivo è semplice: da qualche anno a questa parte, la regola dei goal in trasferta non è più valida nelle competizioni europee. Non lo è in Europa League così come non lo è in Champions e in Conference League.

    Nel caso Roma-Bologna termini sul risultato di 0-0, dunque, a passare non sarebbero i giallorossi come sarebbe accaduto fino a qualche stagione fa grazie alla rete messa a segno all'andata da Pellegrini.

    Al contrario, non sarebbe il Bologna a qualificarsi ai quarti e a estromettere la Roma in caso di 2-2 o 3-3: in questo caso i felsinei non potrebbero contare sul maggior numero di goal segnati fuori casa.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI O I RIGORI?

    Cosa accadrà, di conseguenza, in caso di secondo pareggio con qualsiasi risultato tra Roma e Bologna? Le due squadre rimarranno in campo per altri 30 minuti, disputando i tempi supplementari: il regolamento li prevede nella fase a eliminazione diretta di Europa League. Nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato al 120', la gara proseguirà ai calci di rigore e lì verrà decisa in maniera definitiva la questione qualificazione.

  • COSA SERVE ALLA ROMA PER ANDARE AI QUARTI

    -Vincere con qualsiasi risultato al 90'

    -Pareggiare con qualsiasi risultato al 90' e vincere con qualsiasi risultato al 120'

    -Pareggiare con qualsiasi risultato al 90' e al 120' e vincere ai rigori

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  • COSA SERVE AL BOLOGNA PER ANDARE AI QUARTI

    -Vincere con qualsiasi risultato al 90'

    -Pareggiare con qualsiasi risultato al 90' e vincere con qualsiasi risultato al 120'

    -Pareggiare con qualsiasi risultato al 90' e al 120' e vincere ai rigori

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