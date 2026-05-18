Cosa succede se Ravenna-Salernitana finisce 2-0, 3-1 o 4-2: dai supplementari e rigori ai goal in trasferta, il regolamento dei playoff di Serie C

Ciò significa che, nel caso il punteggio complessivo tra andata e ritorno sia di parità al termine dei 90 minuti del Benelli, a passare il turno sarebbe il Ravenna. Ciò è legato al fatto che i romagnoli sono testa di serie al Secondo turno nazionale, grazie alla miglior posizione nelle classifiche dei tre gironi rispetto a Casarano, Lecco e Potenza.