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Stefano Silvestri

Cosa succede se Ravenna-Salernitana finisce 2-0, 3-1 o 4-2: dai supplementari e rigori ai goal in trasferta, il regolamento dei playoff di Serie C

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Ravenna vs Salernitana
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La Salernitana ha vinto 2-0 la gara d'andata del Secondo turno nazionale, giocata all'Arechi, ma il Ravenna spera nel sorpasso al ritorno: cosa servirà ai romagnoli e ai campani per passare.

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Tutto, ora, è nelle mani della Salernitana. I campani hanno vinto 2-0 la gara d'andata del Secondo turno nazionale contro il Ravenna, portandosi a un passo dalla qualificazione alla Final Four dei playoff di Serie C.

I romagnoli hanno però un'ultima carta da giocare: la gara di ritorno, che si disputerà al Benelli nella serata di mercoledì 20 maggio con calcio d'inizio alle 20.45.

Cosa servirà al Ravenna per completare la rimonta e cosa servirà alla Salernitana per difendere il vantaggio acquisito all'andata? Il regolamento dei playoff di Serie C e cosa succederebbe in caso di parità complessiva di punteggio nei 180 minuti.

  • COSA SERVE AL RAVENNA E COSA SERVE ALLA SALERNITANA

    Il Ravenna deve vincere con almeno due goal di scarto, con qualsiasi risultato, per superare il Secondo turno nazionale e approdare alla Final Four. Gli uomini di Mandorlini passerebbero dunque anche in caso di successo per 2-0, 3-1 o 4-2.

    La Salernitana può invece permettersi di perdere al massimo con una rete di scarto, oltre naturalmente alla possibilità di raccogliere un altro pareggio se non un'altra vittoria.

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  • COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ COMPLESSIVA

    Ciò significa che, nel caso il punteggio complessivo tra andata e ritorno sia di parità al termine dei 90 minuti del Benelli, a passare il turno sarebbe il Ravenna. Ciò è legato al fatto che i romagnoli sono testa di serie al Secondo turno nazionale, grazie alla miglior posizione nelle classifiche dei tre gironi rispetto a Casarano, Lecco e Potenza.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    I tempi supplementari non sono dunque previsti, così come non sono previsti i calci di rigore. Come già spiegato, in caso di 2-0, 3-1, 4-2 e via dicendo per il Ravenna al 90' del match di ritorno, proprio la formazione di Mandorlini si qualificherebbe per la Final Four eliminando la Salernitana.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Allo stesso modo, i goal in trasferta non valgono doppio nel Secondo turno nazionale ma, in generale, in tutti i playoff di Serie C. In caso di 3-1 per il Ravenna al ritorno, di conseguenza, a passare il turno non sarebbe la Salernitana in virtù di quella rete segnata fuori casa, bensì i romagnoli.

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