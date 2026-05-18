Cosa succede se Ravenna-Salernitana finisce 2-0, 3-1 o 4-2: dai supplementari e rigori ai goal in trasferta, il regolamento dei playoff di Serie C

Tutto, ora, è nelle mani della Salernitana. I campani hanno vinto 2-0 la gara d'andata del Secondo turno nazionale contro il Ravenna, portandosi a un passo dalla qualificazione alla Final Four dei playoff di Serie C.
I romagnoli hanno però un'ultima carta da giocare: la gara di ritorno, che si disputerà al Benelli nella serata di mercoledì 20 maggio con calcio d'inizio alle 20.45.
Cosa servirà al Ravenna per completare la rimonta e cosa servirà alla Salernitana per difendere il vantaggio acquisito all'andata? Il regolamento dei playoff di Serie C e cosa succederebbe in caso di parità complessiva di punteggio nei 180 minuti.