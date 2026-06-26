Cosa succede se la Roma non fa cessioni entro il 30 giugno: chi può partire, le sanzioni per i giallorossi e il possibile accordo con l'UEFA

E allora chi sono i cosiddetti sacrificabili della Roma?

Nelle ultime ore si sono diffuse voci su un possibile interesse della Juventus per Svilar, che però ha rinnovato da poco e non è sul mercato.

Il portiere è uno dei pochissimi incedibili dato che, di fronte a buone offerte, la Roma sarebbe invece disposta a parlare di Ndicka e Koné nonostante entrambi siano due titolarissimi di Gasperini.

La società giallorossa però se potesse scegliere cederebbe Matias Soulè. L'argentino, chiuso dal rinnovo di Dybala, non è considerato indispensabile. Anche perché Gasperini spinge per arrivare a Greenwood che di fatto andrebbe a sostituire proprio l'ex Frosinone nella rosa della Roma.

Allo stesso tempo, come detto, i giallorossi non intendono svendere dunque per cedere Soulé aspettano un'offerta da almeno 40 milioni di euro che finora non è arrivata. E il tempo stringe.