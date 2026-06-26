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Soule RomaGetty
Lelio Donato

Cosa succede se la Roma non fa cessioni entro il 30 giugno: chi può partire, le sanzioni per i giallorossi e il possibile accordo con l'UEFA

Calciomercato
AS Roma

La Roma ha bisogno di fare plusvalenze per almeno 50 milioni di euro ma Friedkin sta trattando con l'UEFA. In bilico la posizione di almeno un big della rosa giallorossa. Poi il via alla campagna di rafforzamento.

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Il tempo stringe per la Roma che deve correre sul mercato, soprattutto in uscita.

Non è un mistero infatti che la società giallorossa abbia bisogno di fare registrare cospicue plusvalenze entro il 30 giugno per sistemare almeno in parte il bilancio e soprattutto rispettare gli impegni presi con l'UEFA.

Al momento però nessun big sembra vicinissimo alla cessione. Anche perché la Roma non intende svendere i suoi gioielli.

Non è dunque escluso che alla fine Friedkin raggiunga un nuovo accordo con l'UEFA evitando il sacrificio di giocatori ritenuti importanti da Gasperini.

Ma cosa potrebbe succedere alla Roma senza cessioni entro il 30 giugno?

  • FRIEDKIN TRATTA CON L'UEFA

    La diplomazia giallorossa è al lavoro con l'UEFA per evitare cessioni dolorose nel giro di pochi giorni.

    Dan Friedkin in prima persona conta di ridurre la cifra da mettere a bilancio sotto la voce plusvalenze, puntando sugli investimenti che la società giallorossa sta effettuando per infrastrutture e settore giovanile. Tutti temi molto cari ai vertici del calcio europeo.

    Le indicazioni nei confronti della Roma però sono chiarissime: il buco economico nel prossimo triennio non deve superare i 60 milioni di euro. E la società ha già pagato una multa da 6 milioni per aver sforato i termini del settlement agreement nell’esercizio 2024-2025.

    Cosa che rischia di ripetersi anche per quello del 2025/2026.

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  • COSA RISCHIA LA ROMA

    Nel caso in cui la Roma non rispettasse i termini dell'accordo, dall'UEFA arriverebbe sicuramente una sanzione. Probabilmente solo economica.

    Il rischio insomma è quello di dover pagare un'altra multa, probabilmente superiore a quella precedente. Ma se le cose dovessero mettersi molto male non è esclusa neppure qualche limitazione alla rosa per la stagione 2026/27.

    E allora quanto dovrebbe ricavare la Roma dalle cessioni entro il 30 giugno? La società avrebbe bisogno di almeno 50-60 milioni di plusvalenze.

    Una cifra importante che comporterebbe quasi certamente l'immediato sacrificio almeno di un big dell'attuale rosa.

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  • DA NDICKA A SOULE: I CEDIBILI

    E allora chi sono i cosiddetti sacrificabili della Roma?

    Nelle ultime ore si sono diffuse voci su un possibile interesse della Juventus per Svilar, che però ha rinnovato da poco e non è sul mercato.

    Il portiere è uno dei pochissimi incedibili dato che, di fronte a buone offerte, la Roma sarebbe invece disposta a parlare di Ndicka e Koné nonostante entrambi siano due titolarissimi di Gasperini.

    La società giallorossa però se potesse scegliere cederebbe Matias Soulè. L'argentino, chiuso dal rinnovo di Dybala, non è considerato indispensabile. Anche perché Gasperini spinge per arrivare a Greenwood che di fatto andrebbe a sostituire proprio l'ex Frosinone nella rosa della Roma.

    Allo stesso tempo, come detto, i giallorossi non intendono svendere dunque per cedere Soulé aspettano un'offerta da almeno 40 milioni di euro che finora non è arrivata. E il tempo stringe.

  • LE CESSIONI DEI GIOVANI

    La Roma intanto lavora però anche ad altre cessioni 'minori' ma che potrebbero tornare utilissime in chiave plusvalenze.

    Una di queste riguarda il giovane Romano per il quale si è scatenata un'asta tra Bologna, Palermo e Cagliari con i sardi favoriti e pronti ad investire circa 6-7 milioni di euro.

    In uscita c'è anche Ziolkowski, la cui cessione frutterebbe un'altra plusvalenza alla Roma. Il difensore è nel mirino del Nottingham Forest e insieme alla cessione di Salah-Eddine (che può tornare al PSV), i giallorossi contano di incassare una trentina di milioni.

    Un piano che, se dovesse andare in porto, metterebbe quasi a posto i conti ed eviterebbe cessioni più dolorose.

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  • POI RINNOVI E MERCATO

    Una volta chiuso il confronto con l'UEFA, la Roma potrà concentrarsi sulle operazioni in entrata. Ma anche sui rinnovi.

    Il più caldo ovviamente è quello di Paulo Dybala. L'entourage della Joya ha presentato una contro-proposta alla società però l'accordo tra le parti non sembra in discussione, anche perché Gasperini ha ripetutamente chiesto la conferma dell'argentino.

    Poi toccherà agli altri due giocatori in scadenza ovvero l'esterno turco Celik e Lorenzo Pellegrini. Anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi ed entrambi resteranno a Trigoria.

    Infine eccoci al capitolo nuovi acquisti. Il principale obiettivo resta Mason Greenwood che è in uscita da un Marsiglia in gravi difficoltà economiche. I francesi chiedono 55 milioni di euro ma la Roma punta allo sconto, anche se dall'1 luglio scatterà la clausola rescissoria fissata a 60 milioni.