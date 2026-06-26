Cosa succede se la Roma non fa cessioni entro il 30 giugno: chi può partire, le sanzioni per i giallorossi e il possibile accordo con l'UEFA

Il tempo stringe per la Roma che deve correre sul mercato, soprattutto in uscita.
Non è un mistero infatti che la società giallorossa abbia bisogno di fare registrare cospicue plusvalenze entro il 30 giugno per sistemare almeno in parte il bilancio e soprattutto rispettare gli impegni presi con l'UEFA.
Al momento però nessun big sembra vicinissimo alla cessione. Anche perché la Roma non intende svendere i suoi gioielli.
Non è dunque escluso che alla fine Friedkin raggiunga un nuovo accordo con l'UEFA evitando il sacrificio di giocatori ritenuti importanti da Gasperini.
Ma cosa potrebbe succedere alla Roma senza cessioni entro il 30 giugno?