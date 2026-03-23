Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
italy northern irelandGetty Images
Claudio D'Amato

Cosa succede se Italia-Irlanda del Nord al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento dei Playoff Mondiali

Il regolamento dei Playoff Mondiali relativo a supplementari e rigori: gli scenari nel caso in cui Italia-Irlanda del Nord al 90' dovesse concludersi in pareggio.

Pubblicità

Dentro o fuori. Tutto in 90 minuti. O forse più.

Dipenderà da come l'Italia approccerà alla semifinale dei Playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord, step cruciale per sperare di spazzar via l'incubo che ci vede assenti da un'edizione del torneo iridato dal 2014.

Alla New Balance Arena di Bergamo gli azzurri si giocano tutto, con l'obiettivo di vincere e centrare la finale di martedì 31 marzo in trasferta contro Galles o Bosnia Erzegovina.


Ma cosa succede se Italia-Irlanda del Nord al 90' si conclude in parità? Si va ai tempi supplementari o direttamente ai rigori?

  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD IN PAREGGIO AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Il regolamento relativo ai Playoff Mondiali prevede che, nel caso in cui al termine di Italia-Irlanda del Nord dovesse finire in pareggio, le due Nazionali andrebbero a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari (da 15 minuti ciascuno) e - se l'equilibrio dovesse persistere - ai calci di rigore.


    • Pubblicità
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN