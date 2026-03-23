Cosa succede se Italia-Irlanda del Nord al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento dei Playoff Mondiali

Dentro o fuori. Tutto in 90 minuti. O forse più.
Dipenderà da come l'Italia approccerà alla semifinale dei Playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord, step cruciale per sperare di spazzar via l'incubo che ci vede assenti da un'edizione del torneo iridato dal 2014.
Alla New Balance Arena di Bergamo gli azzurri si giocano tutto, con l'obiettivo di vincere e centrare la finale di martedì 31 marzo in trasferta contro Galles o Bosnia Erzegovina.
Ma cosa succede se Italia-Irlanda del Nord al 90' si conclude in parità? Si va ai tempi supplementari o direttamente ai rigori?