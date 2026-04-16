Cosa succede se Fiorentina-Crystal Palace finisce 3-0, 4-1 o 5-2: supplementari e rigori o goal doppi in trasferta? Il regolamento e chi passa il turno

La Fiorentina è chiamata a una vera e propria impresa nella gara di ritorno contro il Crystal Palace, valida per i quarti di finale di Conference League.
Nel match d’andata, infatti, i viola sono stati sconfitti con un netto 3-0 in Inghilterra e, per conquistare un posto in semifinale, dovranno centrare un risultato importante.
Ma cosa accade se la squadra di Paolo Vanoli dovesse replicare il risultato dell’andata? Si andrebbe ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore, oppure entrano in gioco i goal in trasferta? Ecco cosa prevede il regolamento della Conference League.