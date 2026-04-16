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Crystal Palace Fiorentina FagioliGetty Images
Michael Baldoin

Cosa succede se Fiorentina-Crystal Palace finisce 3-0, 4-1 o 5-2: supplementari e rigori o goal doppi in trasferta? Il regolamento e chi passa il turno

Conference League
Fiorentina vs Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace

La Fiorentina ospita il Crystal Palace al Franchi dopo lo 0-3 rimediato a Selhurst Park: cosa succede in caso di vittoria con tre reti di scarto e cosa serve ai viola per qualificarsi al turno successivo.

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La Fiorentina è chiamata a una vera e propria impresa nella gara di ritorno contro il Crystal Palace, valida per i quarti di finale di Conference League.

Nel match d’andata, infatti, i viola sono stati sconfitti con un netto 3-0 in Inghilterra e, per conquistare un posto in semifinale, dovranno centrare un risultato importante.

Ma cosa accade se la squadra di Paolo Vanoli dovesse replicare il risultato dell’andata? Si andrebbe ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore, oppure entrano in gioco i goal in trasferta? Ecco cosa prevede il regolamento della Conference League.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Per prima cosa è necessario sottolineare un dettaglio fondamentale: la regola del goal in trasferta non è più in vigore da alcuni anni.

    La norma è stata infatti abolita in tutte le principali competizioni UEFA, quindi Champions League, Europa League e Conference League.

    Di conseguenza, le reti segnate in casa e quelle segnate in trasferta hanno lo stesso valore.

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  • COSA SUCCEDE SE LA FIORENTINA VINCE ESATTAMENTE CON TRE GOL DI SCARTO? SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Nel caso in cui la Fiorentina vincesse la gara di ritorno contro il Crystal Palace con un 3-0, 4-1 o 5-2, non basterebbero comunque i tempi regolamentari.

    Con tre reti di scarto a favore dei viola, la sfida proseguirebbe ai tempi supplementari e, qualora il risultato complessivo restasse in equilibrio, si procederebbe poi ai calci di rigore.

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  • COSA SERVE ALLA FIORENTINA PER PASSARE IL TURNO?

    Alla Fiorentina servirà una vera e propria impresa, una rimonta storica.

    Per accedere alle semifinali di Conference League, infatti, la squadra di Vanoli dovrà vincere con quattro goal di scarto.

    In caso di successo con tre reti di vantaggio al termine dei tempi regolamentari e del possibile prolungamento ai 120 minuti, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.

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