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Stefano Silvestri

Cosa succede se Fiorentina-Crystal Palace finisce 3-0, 4-1 o 5-2: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Conference League
Fiorentina vs Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace

La Fiorentina ha perso 3-0 la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Ma cosa accadrebbe nel caso si imponesse con tre goal di scarto al Franchi?

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A un passo dall'eliminazione. La Fiorentina necessita di un miracolo per ribaltare la tremenda sconfitta rimediata nella gara d'andata contro il Crystal Palace, che in pratica le ha quasi chiuso le porte delle semifinali di Conference League.

Al Selhurst Park, una settimana fa, gli inglesi si sono imposti con un nettissimo 3-0. E ciò significa che la squadra di Vanoli non dovrà soltanto vincere al Franchi per ribaltare una situazione quasi compromessa: dovrà stravincere.

Cosa accadrebbe però con una vittoria con tre reti di scarto da parte della Fiorentina, dunque con un 3-0, 4-1 o 5-2? Come funziona in Conference League con goal in trasferta, supplementari e rigori? Il regolamento.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Per quanto riguarda la regola dei goal in trasferta, questa non è più in vigore ormai da diverse stagioni nelle varie competizioni europee: dunque in Conference League, così come in Champions League e in Europa League. A passare, in caso di parità di punteggio complessivo tra andata e ritorno, non è dunque la squadra che ha realizzato più reti fuori casa.

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  • FIORENTINA-CRYSTAL PALACE 4-1 O 5-2, CHI PASSA?

    Ciò significa che, nel caso Fiorentina-Crystal Palace terminasse 4-1 o 5-2 al termine del secondo tempo regolamentare, ad andare in semifinale non sarebbero automaticamente le Eagles in virtù del goal, o dei goal, realizzato o realizzati fuori casa.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    In questo caso cosa accadrebbe? Fiorentina e Crystal Palace dovrebbero darsi battaglia per altri 30 minuti extra, suddivisi in due tempi da 15 ciascuno, giocando anche i tempi supplementari.

    Supplementari che sì, sono previsti in Conference League così come in Champions ed Europa League in caso di parità di punteggio complessiva tra andata e ritorno. Nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato, la qualificazione verrà infine decisa ai calci di rigore.

  • CHI PASSA COL 3-0

    A maggior ragione i supplementari sono previsti nel caso la Fiorentina si imponga per 3-0 sul Crystal Palace, lo stesso risultato ottenuto dagli inglesi all'andata. Come spiegato, però, il numero di goal in trasferta non conta nell'ambito dei 180 minuti.

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