Cosa succede se Fiorentina-Crystal Palace finisce 3-0, 4-1 o 5-2: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

A un passo dall'eliminazione. La Fiorentina necessita di un miracolo per ribaltare la tremenda sconfitta rimediata nella gara d'andata contro il Crystal Palace, che in pratica le ha quasi chiuso le porte delle semifinali di Conference League.
Al Selhurst Park, una settimana fa, gli inglesi si sono imposti con un nettissimo 3-0. E ciò significa che la squadra di Vanoli non dovrà soltanto vincere al Franchi per ribaltare una situazione quasi compromessa: dovrà stravincere.
Cosa accadrebbe però con una vittoria con tre reti di scarto da parte della Fiorentina, dunque con un 3-0, 4-1 o 5-2? Come funziona in Conference League con goal in trasferta, supplementari e rigori? Il regolamento.