Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
bosnia italyGetty Images
Claudio D'Amato

Cosa succede se Bosnia-Italia al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento per la finale dei Playoff Mondiali

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Cosa prevede il regolamento dei Playoff Mondiali se la finale Bosnia-Italia al 90' dovesse concludersi in pareggio: si va ai supplementari o direttamente ai calci di rigore?

Pubblicità

L'Italia, battendo l'Irlanda del Nord, è giunta ad un bivio.

Contro la Bosnia gli azzurri capiranno se il ritorno ai Mondiali dopo 12 anni sarà realtà, oppure andremo incontro all'ennesima notte amara dopo quelle vissute contro Svezia e Macedonia del Nord.

Per saperlo occorrerà attendere l'esito della finale dei Playoff in programma martedì alle 20:45 a Zenica, dove la nostra Nazionale si giocherà tutte le speranze di sfatare un tabù divenuto ormai un incubo.

Cosa succede se Bosnia-Italia al 90' si conclude in parità? Si va ai tempi supplementari, oppure direttamente ai rigori?

  • BOSNIA-ITALIA IN PARITÀ AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Così come previsto per le semifinali, il regolamento dei Playoff Mondiali è lo stesso per quanto riguarda la finale: Bosnia-Italia, in caso di parità al 90', si prolungherà con la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente - qualora l'equilibrio persistesse - andando ai rigori.


    • Pubblicità

  • NIENTE ANDATA E RITORNO

    I Playoff Mondiali non prevedono partite di andata e ritorno, ecco perché Bosnia-Italia - ai fini della qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti - sarà decisiva e stabilirà unicamente la Nazionale che staccherà il pass aggiudicandosi il percorso A dei Playoff.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
Italia crest
Italia
ITA