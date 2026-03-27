Cosa succede se Bosnia-Italia al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento per la finale dei Playoff Mondiali

L'Italia, battendo l'Irlanda del Nord, è giunta ad un bivio.
Contro la Bosnia gli azzurri capiranno se il ritorno ai Mondiali dopo 12 anni sarà realtà, oppure andremo incontro all'ennesima notte amara dopo quelle vissute contro Svezia e Macedonia del Nord.
Per saperlo occorrerà attendere l'esito della finale dei Playoff in programma martedì alle 20:45 a Zenica, dove la nostra Nazionale si giocherà tutte le speranze di sfatare un tabù divenuto ormai un incubo.
Cosa succede se Bosnia-Italia al 90' si conclude in parità? Si va ai tempi supplementari, oppure direttamente ai rigori?