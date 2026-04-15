Cosa succede se Bayern-Real Madrid finisce 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

E se il Real Madrid vincesse 3-2 o 4-3 in casa del Bayern? La storia non cambierebbe: le Merengues non verrebbero premiate dal goal o dai goal in più segnato o segnati in trasferta, proprio perché questa norma non è più in vigore in Champions League.

Anche in questo caso, come nei precedenti, la qualificazione alle semifinali della competizione verrebbe decisa dopo i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.