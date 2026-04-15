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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Stefano Silvestri

Cosa succede se Bayern-Real Madrid finisce 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Champions League
Bayern Monaco vs Real Madrid
Bayern Monaco
Real Madrid

Bayern Monaco e Real Madrid si ritrovano una di fronte all'altra all'Allianz Arena dopo il 2-1 tedesco dell'andata: cosa succederebbe in caso di successo di misura da parte delle Merengues.

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Una tra Bayern Monaco e Real Madrid passerà il turno qualificandosi alle semifinali di Champions League, l'altra abbandonerà precocemente la competizione: non c'è altra opzione, da qui non si scappa.

I tedeschi di Kompany e gli spagnoli di Arbeloa si sfidano questa sera nella gara di ritorno dei quarti di finale, otto giorni dopo la prima partita: al Bernabeu è stato il Bayern a imporsi di misura per 2-1.

Cosa accadrebbe all'Allianz Arena in caso di nuovo successo di misura, ma stavolta da parte del Real Madrid? Chi passerebbe il turno in caso di 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4? Il regolamento dei quarti di finale di Champions League.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Innanzitutto, una precisazione importantissima: i goal segnati in trasferta non valgono doppio nella fase a eliminazione diretta della Champions League, così come di Europa League e Conference League. La regola che premiava le reti segnate fuori casa era in vigore fino a qualche edizione fa della competizione; oggi non più.

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  • COSA SUCCEDE SE BAYERN-REAL MADRID FINISCE 0-1

    Ciò significa che, in caso di vittoria per 1-0 da parte del Real Madrid al termine dei 90 minuti regolamentari, non sarà il Bayern ad approdare automaticamente alle semifinali di Champions League per aver segnato un goal in più fuori casa: la gara dell'Allianz Arena in questo caso proseguirà con i tempi supplementari, scenario previsto dal regolamento, ed eventualmente con i calci di rigore.

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  • COSA SUCCEDE SE BAYERN-REAL MADRID FINISCE 1-2

    A maggior ragione, naturalmente, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore anche nel caso il Real Madrid si imponesse per 2-1 a Monaco di Baviera: si tratta del risultato con cui il Bayern ha espugnato il Bernabeu martedì della scorsa settimana, portandosi in vantaggio nella serie.

  • COSA SUCCEDE SE BAYERN-REAL MADRID FINISCE 2-3 O 3-4

    E se il Real Madrid vincesse 3-2 o 4-3 in casa del Bayern? La storia non cambierebbe: le Merengues non verrebbero premiate dal goal o dai goal in più segnato o segnati in trasferta, proprio perché questa norma non è più in vigore in Champions League.

    Anche in questo caso, come nei precedenti, la qualificazione alle semifinali della competizione verrebbe decisa dopo i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

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