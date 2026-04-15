Cosa succede se Bayern-Real Madrid finisce 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Una tra Bayern Monaco e Real Madrid passerà il turno qualificandosi alle semifinali di Champions League, l'altra abbandonerà precocemente la competizione: non c'è altra opzione, da qui non si scappa.
I tedeschi di Kompany e gli spagnoli di Arbeloa si sfidano questa sera nella gara di ritorno dei quarti di finale, otto giorni dopo la prima partita: al Bernabeu è stato il Bayern a imporsi di misura per 2-1.
Cosa accadrebbe all'Allianz Arena in caso di nuovo successo di misura, ma stavolta da parte del Real Madrid? Chi passerebbe il turno in caso di 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4? Il regolamento dei quarti di finale di Champions League.