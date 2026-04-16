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Morgan Rogers Aston Villa Bologna 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Cosa succede se Aston Villa-Bologna finisce 0-2, 1-3 o 2-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Europa League
Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
Bologna

Il Bologna ha perso 3-1 in casa la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Ma cosa accadrebbe nel caso si imponesse con due goal di scarto a Birmingham?

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Non è una missione impossibile, quella del Bologna, ma di certo è estremamente complicata. Sia tenendo in considerazione il valore dell'avversaria, ovvero l'Aston Villa, che il brutto ko interno rimediato all'andata.

Una settimana fa, gli uomini di Vincenzo Italiano sono stati battuti per 3-1 al Dall'Ara nonostante un ottimo primo tempo. Un risultato sfavorevole che li obbligherà a costruire una vera e propria impresa al Villa Park di Birmingham.

Ma che cosa accadrebbe nel caso il Bologna vincesse a sua volta con due goal di scarto in casa dell'Aston Villa? Il regolamento dell'Europa League tra goal in trasferta, supplementari e rigori.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Per quanto riguarda la regola dei goal in trasferta, questa non è più in vigore ormai da diverse stagioni nelle varie competizioni europee: dunque in Europa League, così come in Champions League e in Conference League. A passare, in caso di parità di punteggio complessivo tra andata e ritorno, non è dunque la squadra che ha realizzato più reti fuori casa.

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  • ASTON VILLA-BOLOGNA 0-2, CHI PASSA?

    Ciò significa che, nel caso il punteggio di Aston Villa-Bologna sia di 0-2 al termine del secondo tempo regolamentare, ad approdare automaticamente alle semifinali di Europa League non sarà l'Aston Villa in virtù del goal in più segnato al Dall'Ara.

    Cosa accadrebbe, dunque, con un simile scenario? La partita del Villa Park proseguirebbe con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

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  • ASTON VILLA-BOLOGNA 2-4, CHI PASSA?

    Medesimo discorso se il Bologna dovesse vincere 4-2 in casa dell'Aston Villa al 90': a passare automaticamente non sarebbero gli uomini di Italiano grazie alla rete in più messa a segno fuori casa rispetto agli inglesi.

    Anche qui, come in precedenza, la partita del Villa Park proseguirebbe con i supplementari ed eventualmente con i rigori.

  • E CON L'1-3?

    Ciò è vero a maggior ragione in caso di successo per 3-1 del Bologna, lo stesso ottenuto una settimana fa dall'Aston Villa in Emilia: la qualificazione verrebbe decisa ai tempi supplementari e, in caso di mantenimento dell'equilibrio, ai calci di rigore.

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