Cosa succede se Aston Villa-Bologna finisce 0-2, 1-3 o 2-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Non è una missione impossibile, quella del Bologna, ma di certo è estremamente complicata. Sia tenendo in considerazione il valore dell'avversaria, ovvero l'Aston Villa, che il brutto ko interno rimediato all'andata.
Una settimana fa, gli uomini di Vincenzo Italiano sono stati battuti per 3-1 al Dall'Ara nonostante un ottimo primo tempo. Un risultato sfavorevole che li obbligherà a costruire una vera e propria impresa al Villa Park di Birmingham.
Ma che cosa accadrebbe nel caso il Bologna vincesse a sua volta con due goal di scarto in casa dell'Aston Villa? Il regolamento dell'Europa League tra goal in trasferta, supplementari e rigori.