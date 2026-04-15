Cosa succede se Arsenal-Sporting finisce 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

L'Arsenal vuole completare l'opera, lo Sporting spera nel miracolo. Di certo, l'1-0 ottenuto all'andata dai Gunners grazie a una rete in extremis di Havertz lascia completamente aperto il discorso qualificazione alle semifinali.
Cosa accadrebbe nel caso questa sera, all'Emirates Stadium, fosse lo Sporting a imporsi di misura? Chi entrerebbe a far parte delle migliori quattro squadre d'Europa?
Cosa dice il regolamento della fase a eliminazione di Champions League per quanto riguarda la regola dei goal in trasferta, i tempi supplementari e i calci di rigore.