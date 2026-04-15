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Stefano Silvestri

Cosa succede se Arsenal-Sporting finisce 0-1, 1-2, 2-3 o 3-4: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Champions League
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
Sporting CP

L'Arsenal ha vinto 1-0 all'andata a Lisbona, ma cosa accadrebbe con un successo di misura dello Sporting all'Emirates? Cosa dice il regolamento della Champions League.

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L'Arsenal vuole completare l'opera, lo Sporting spera nel miracolo. Di certo, l'1-0 ottenuto all'andata dai Gunners grazie a una rete in extremis di Havertz lascia completamente aperto il discorso qualificazione alle semifinali.

Cosa accadrebbe nel caso questa sera, all'Emirates Stadium, fosse lo Sporting a imporsi di misura? Chi entrerebbe a far parte delle migliori quattro squadre d'Europa?

Cosa dice il regolamento della fase a eliminazione di Champions League per quanto riguarda la regola dei goal in trasferta, i tempi supplementari e i calci di rigore.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    I goal segnati nella fase a eliminazione diretta della Champions League in trasferta non valgono doppio, e lo stesso vale per le due altre competizioni europee, ovvero Europa League e Conference League. La regola che premiava le reti segnate fuori casa era in vigore fino a qualche edizione fa, poi è stata abolita.

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  • COSA SUCCEDE SE ARSENAL-SPORTING FINISCE 1-2, 2-3 O 3-4

    Ciò significa che, nel caso lo Sporting dovesse arrivare al 90' in vantaggio sull'Arsenal per 2-1, 3-2, 4-3 eccetera, non sarebbe automaticamente certo della qualificazione alle semifinali di Champions League.

    Questo, appunto, in quanto la regola dei goal in trasferta non è più in vigore. I portoghesi non sarebbero dunque beneficiati dal maggior numero di reti messe a segno fuori casa.

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  • CI SONO I TEMPI SUPPLEMENTARI?

    In generale, in caso di vittoria di misura da parte dello Sporting sull'Arsenal con qualsiasi punteggio, la gara proseguirà con i tempi supplementari: questo scenario è infatti previsto dal regolamento della fase a eliminazione diretta. Nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato, il match e la qualificazione verrebbero decisi dai calci di rigore.

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