Cosa succede se Arsenal-Atletico Madrid finisce 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori

Un rigore di Gyokeres prima, un altro rigore di Alvarez poi: così Atletico Madrid e Arsenal hanno chiuso la semifinale d'andata in Spagna, dando vita a un 1-1 che lascia tutto apertissimo in vista del ritorno di stasera.
La vincente di Arsenal-Atletico Madrid, match che prenderà il via alle 21 e si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, sfiderà nella finalissima di Budapest la vincente di Bayern-PSG (ritorno mercoledì sera sempre a partire dalle 21).
Ma cosa accadrà in caso di nuovo pareggio? Il regolamento della Champions League tra goal in trasferta, tempi supplementari e calci di rigore.