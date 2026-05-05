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Stefano Silvestri

Cosa succede se Arsenal-Atletico Madrid finisce 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori

Champions League
Arsenal vs Atletico Madrid
Arsenal
Atletico Madrid

Arsenal e Atletico Madrid cercano un posto in finale dopo l'1-1 scaturito nella gara d'andata giocata in Spagna: ma cosa succederebbe con un altro pareggio nella semifinale di ritorno?

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Un rigore di Gyokeres prima, un altro rigore di Alvarez poi: così Atletico Madrid e Arsenal hanno chiuso la semifinale d'andata in Spagna, dando vita a un 1-1 che lascia tutto apertissimo in vista del ritorno di stasera.

La vincente di Arsenal-Atletico Madrid, match che prenderà il via alle 21 e si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, sfiderà nella finalissima di Budapest la vincente di Bayern-PSG (ritorno mercoledì sera sempre a partire dalle 21).

Ma cosa accadrà in caso di nuovo pareggio? Il regolamento della Champions League tra goal in trasferta, tempi supplementari e calci di rigore.

  • COSA SUCCEDE SE ATLETICO MADRID-ARSENAL FINISCE 0-0, 1-1 O 2-2

    In caso di nuovo punteggio di parità dopo quello dell'andata, dunque 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 eccetera, nessuna delle due squadre si qualificherà direttamente alla finale di Champions League al termine del secondo tempo regolamentare.

    La partita dell'Emirates Stadium, con questo scenario, proseguirà con i tempi supplementari. E nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato, verrà infine decisa dai calci di rigore.

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  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Il motivo è che

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  • COSA SERVE ALL'ARSENAL PER ANDARE IN FINALE

    -Vincere al 90'

    -Pareggiare al 90' e vincere al 120'

    -Pareggiare al 90' e al 120' e vincere ai rigori

    L'Arsenal dovrà vincere nei tempi regolamentari per andare in finale, con l'alternativa dei supplementari e dei calci di rigore.

  • COSA SERVE ALL'ATLETICO MADRID PER ANDARE IN FINALE

    -Vincere al 90'

    -Pareggiare al 90' e vincere al 120'

    -Pareggiare al 90' e al 120' e vincere ai rigori

    Medesimo discorso per l'Atletico Madrid, che per passare dovrà vincere o durante i tempi regolamentari, o ai supplementari o infine ai calci di rigore.

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