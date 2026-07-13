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Cosa succede ora con Ederson: rinnovo con l'Atalanta o cessione? Dove può andare il centrocampista, le voci su Juventus e Milan Calciomercato Atalanta

Dopo l'affare saltato col Manchester United non è detto che Ederson resti all'Atalanta, anche perché il suo contratto scade nel 2027. Il centrocampista ha tanti estimatori in Serie A.

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