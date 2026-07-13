Cosa succede ora con Ederson: rinnovo con l'Atalanta o cessione? Dove può andare il centrocampista, le voci su Juventus e Milan

Ederson è tornato all'Atalanta ma per quanto? La permanenza del centrocampista a Bergamo è tutt'altro che scontata.
La sua cessione al Manchester United d'altronde era già stata perfezionata e l'Atalanta contava di incassare una cinquantina di milioni di euro.
Poi l'improvviso dietrofront dei Red Devils per presunti problemi fisici riscontrati durante le visite mediche hanno fatto definitivamente saltare l'affare.
A questo punto dunque non è esclusa nessuna ipotesi per il futuro di Ederson: dal rinnovo con l'Atalanta alla cessione ad un altro club, magari italiano.