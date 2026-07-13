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Ederson AtalantaGetty Images
Lelio Donato

Cosa succede ora con Ederson: rinnovo con l'Atalanta o cessione? Dove può andare il centrocampista, le voci su Juventus e Milan

Calciomercato
Atalanta

Dopo l'affare saltato col Manchester United non è detto che Ederson resti all'Atalanta, anche perché il suo contratto scade nel 2027. Il centrocampista ha tanti estimatori in Serie A.

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Ederson è tornato all'Atalanta ma per quanto? La permanenza del centrocampista a Bergamo è tutt'altro che scontata.

La sua cessione al Manchester United d'altronde era già stata perfezionata e l'Atalanta contava di incassare una cinquantina di milioni di euro.

Poi l'improvviso dietrofront dei Red Devils per presunti problemi fisici riscontrati durante le visite mediche hanno fatto definitivamente saltare l'affare.

A questo punto dunque non è esclusa nessuna ipotesi per il futuro di Ederson: dal rinnovo con l'Atalanta alla cessione ad un altro club, magari italiano.

  • EDERSON AL MANCHESTER UNITED: PERCHÈ È SALTATO

    Atalanta e Manchester United avevano raggiunto un accordo per il trasferimento di Ederson.

    La società orobica avrebbe incassato circa 45 milioni di euro e il giocatore si sarebbe misurato in Premier League con uno dei club più importanti al mondo.

    Qualcosa però è andato storto. Durante le visite mediche sarebbero emersi problemi al menisco non del tutto superati.

    Da qui la richiesta di ulteriori test, sostenuti da Ederson dopo l'eliminazione del Brasile ai Mondiali ma non superati. Almeno per il Manchester United che ha preferito tirarsi indietro e non chiudere l'operazione.

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  • LA POSIZIONE DELL'ATALANTA: IPOTESI RINNOVO

    E ora? Ederson può restare all'Atalanta o torna sul mercato?

    Di certo il brasiliano era il profilo individuato dalla società come sacrificio necessario per finanziare le operazioni in entrata.

    Anche perché il suo contratto attuale scade nel 2027. L'Atalanta però secondo Fabrizio Romano sarebbe disposta ad offrire un rinnovo quinquennale a Ederson che dovrà decidere se firmare o meno.

    Nel secondo caso sembra difficile che il centrocampista possa restare col rischio per l'Atalanta di perderlo a parametro zero tra un anno.

    E le squadre interessate al brasiliano non mancano.

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  • EDERSON AL MILAN? LE VOCI SUI ROSSONERI

    Nelle ultime ore secondo alcune indiscrezioni su Ederson si sarebbe mosso il Milan.

    Il brasiliano è molto apprezzato da Amorim ma al momento non c'è una trattativa per il suo trasferimento in rossonero.

    Anche perché il Diavolo ha già investito più di cento milioni su Ramos e Gila, dunque prima di imbastire un'altra operazione così onerosa dovrebbe chiudere qualche cessione.

    A centrocampo inoltre attualmente al Milan c'è una certa abbondanza. Cosa che rende ancora più complicato l'eventuale assalto a Ederson.

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  • L'IPOTESI EDERSON ALLA JUVENTUS

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' il nome di Ederson sarebbe tra i profili seguiti dalla Juventus.

    I bianconeri cercano un centrocampista con le sue caratteristiche ma il prezzo, almeno 45-50 milioni di euro, è decisamente fuori portata.

    A meno che la Juventus non riesca a piazzare Khephren Thuram, ritenuto non incedibile da Spalletti.

    Il tecnico apprezza moltissimo Ederson che sarebbe ritenuto più funzionale rispetto a Kessié e Goretzka, che però rispetto al brasiliano sono svincolati dunque arriverebbero a parametro zero.

    Occhio infine all'Atletico Madrid, che già prima dell'accordo poi saltato col Manchester United era molto interessato all'acquisto di Ederson.

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