Cosa succede ora alla Fiorentina dopo la morte di Rocco Commisso? Il ruolo fondamentale della moglie Catherine

Chi ha modo di seguire da vicino le vicende della Fiorentina ben sa quanto importante sia stato negli ultimi anni il ruolo di Catherine Commisso.

Una donna silenziosa, che non ha mai amato le luci della ribalta e che ha sempre deciso di stare un passo dietro al più vulcanico Rocco, ma anche una figura decisiva.

Senza Catherine, Rocco Commisso probabilmente non avrebbe mai acquistato la Fiorentina, e ad ammetterlo è stato lui stesso già nel 2019, quando ha acquistato il club.

“Sì, indirettamente mi ha spinto proprio lei ad acquistarla — ha spiegato a "Stadio" — sapeva benissimo che io stavo tentando di affacciarmi sul palcoscenico del calcio italiano ed è stato lì che mi ha detto: allora compriamola in una bella città”.

La stessa Catherine Commisso, in un’intervista a “La Nazione”, ha svelato come è nata l’idea di acquistare la Fiorentina.

“Gli ho detto: ‘se dobbiamo fare questo passo, facciamolo per una città che è bella’. Sono stata qui nel 1989 e ne sono rimasta affascinata. Per questo non ho esitato a dire Firenze: bellezza che non tramonta mai”.

Catherine Commisso, nel corso degli ultimi anni, ha seguito da vicino il progetto Viola Park, ma ha anche avuto un ruolo decisivo quando si è trattato di prendere decisioni importanti.

Il suo focus è sempre stato sui più giovani, sulla volontà di far crescere il settore giovanile e quei settori del club che forse sono meno visibili.

Ora a lei il compito, insieme ai figli Giuseppe e Marisa, di delineare il futuro della Fiorentina.