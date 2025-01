Cosa succede con Okafor dopo la mancata cessione al Lipsia: resta al Milan, è sul mercato o fuori lista? La situazione

Lo svizzero è rimasto a Milano dopo il mancato superamento delle visite coi tedeschi: un intoppo pesante per tutte le parti in causa.

Il colpo di scena si è verificato martedì scorso: Noah Okafor non ha superato le visite mediche con il Lipsia, ovvero il club che avrebbe dovuto sposare nella seconda parte della stagione e, forse, anche in quelle successive.

Il Milan e il club tedesco si erano accordati nei giorni precedenti, chiudendo di fatto l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma tutto è saltato e Okafor, alla fine, si è ritrovato costretto a prendere il primo aereo di ritorno per Milano.

Un guaio per il Milan, che contava sulla cessione di un calciatore finito ai margini e richiesto sul mercato per far spazio in rosa a un elemento in entrata. Magari un pari ruolo come Rashford, oppure Walker. I rossoneri, dunque, dovranno cambiare strategia.

Andrà soprattutto compreso che cosa ne sarà ora di Okafor: rimarrà al Milan per giocarsi le proprie carte, tornerà sul mercato oppure verrà escluso dalle liste? La situazione.