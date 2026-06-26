Cosa succede all'Inter ora che sono saltati Nico Paz e Palestra: le strategie di mercato, i nomi possibili e le scelte di Chivu per la nuova stagione

Se vi siete presi una vacanza da tutto e tutti, avete staccato la connessione dati (il telefono no, giusto per rendervi reperibili) e vi siete disintossicati dalla frenesia della società moderna, regalandovi una settimana di tranquillità e rigenerazione in salsa estiva (speriamo lontani dal caldo asfissiante), vi siete persi qualcosa. Soprattutto se tifate Inter. Soprattutto se pensavate che Marco Palestra e Nico Paz fossero due affari fatti.

Poi si può discutere delle diverse narrazioni di una realtà che strizzava l'occhio al modus operandi della Juventus diretta da Giuseppe Marotta ("pigliatutto", o quasi), di un club che era riuscito a mettere a segno, pur senza firma, due colpi importantissimi per rafforzarsi non solo in ottica nazionale, ma internazionale e delle nuove scelte tattiche di Cristian Chivu, ma l'attualità nuda e cruda dice che l'Inter Marco Palestra e Nico Paz non li ha presi e che, adesso, occorrerà ridisegnare le strategie di mercato.

Cosa succede, quindi, adesso? Quale sarà la direzione del calciomercato dei nerazzurri?