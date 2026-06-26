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GOAL ITALIA - Chivu Palestra NicoGetty GOAL
Antonio Torrisi

Cosa succede all'Inter ora che sono saltati Nico Paz e Palestra: le strategie di mercato, i nomi possibili e le scelte di Chivu per la nuova stagione

Calciomercato
Inter

Sfumati i due principali obiettivi d'inizio estate, i nerazzurri si trovano a fare i conti con una sensibile modifica della propria direzione sul mercato: quali saranno le alternative?

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Se vi siete presi una vacanza da tutto e tutti, avete staccato la connessione dati (il telefono no, giusto per rendervi reperibili) e vi siete disintossicati dalla frenesia della società moderna, regalandovi una settimana di tranquillità e rigenerazione in salsa estiva (speriamo lontani dal caldo asfissiante), vi siete persi qualcosa. Soprattutto se tifate Inter. Soprattutto se pensavate che Marco Palestra e Nico Paz fossero due affari fatti.

Poi si può discutere delle diverse narrazioni di una realtà che strizzava l'occhio al modus operandi della Juventus diretta da Giuseppe Marotta ("pigliatutto", o quasi), di un club che era riuscito a mettere a segno, pur senza firma, due colpi importantissimi per rafforzarsi non solo in ottica nazionale, ma internazionale e delle nuove scelte tattiche di Cristian Chivu, ma l'attualità nuda e cruda dice che l'Inter Marco Palestra e Nico Paz non li ha presi e che, adesso, occorrerà ridisegnare le strategie di mercato.

Cosa succede, quindi, adesso? Quale sarà la direzione del calciomercato dei nerazzurri?

  • PERCHÉ NICO PAZ E PALESTRA SONO SALTATI?

    Piccolissimo riassunto. Partendo dagli sviluppi più recenti, nonostante le indiscrezioni di AS, che lanciava il nome di Alessandro Bastoni come possibile contropartita "ideale" per arrivare a Nico Paz in una trattativa con il Real Madrid, l'argentino alla fine torna al Como.

    I Blancos, che hanno esercitato una prima recompra e che comunque erano intenzionati a cedere il giocatore, hanno preferito concedere ai lariani una sorta di "corsia preferenziale" per l'acquisizione del suo cartellino. Cosa effettivamente avvenuta, a 60 milioni di euro, con l'inserimento di una nuova recompra fissata a 80 milioni di euro.

    E, quindi, Nico Paz è sfumato, pur in maniera diversa rispetto a Marco Palestra.

    Per il laterale italiano sembrava effettivamente tutto fatto. O quasi. L'Inter aveva l'accordo con il giocatore e stava trovando l'intesa totale con l'Atalanta proprio quando Xabi Alonso (e il Chelsea) ha alzato la cornetta offendo il doppio dell'ingaggio al giocatore, un anno in più di contratto, e alla Dea 50 milioni di euro fissi più altri 10 milioni di bonus. I nerazzurri ne offrivano 50, di milioni. Bonus compresi.

    Tutto troppo in fretta? Può essere, ma il calciomercato è così.

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  • DUMFRIES LASCIA L'INTER... E ADESSO CHI PRENDE COME ESTERNO SENZA PALESTRA?

    Nessuno dovrebbe biasimare Palestra per la scelta fatta. La Premier League, il Chelsea, la possibilità di giocarsi le sue carte in un club che, ricordiamo, è comunque campione del mondo in carica. E poi tutto ciò che segue: l'aspetto mediatico del campionato inglese e il resto. E, comunque, diciamola tutta: la Serie A non è una porta chiusa, su. Ma le motivazioni che hanno spinto il giocatore di proprietà dell'Atalanta ad accettare i Blues restano ugualmente oggettive.

    Parlando dell'Inter, invece, veder sfumare l'arrivo di Palestra crea un problema non indifferente a destra, considerando che Denzel Dumfries lascerà Milano per vestire la maglia del Real Madrid (che ha pagato la clausola di 20 milioni di euro).

    È chiaro che tirar fuori una lista di nomi, adesso, sembra quasi come provare a indovinare la sequenza vincente al lotto, quindi proviamo quantomeno a mettere ordine: nelle ultime ore è venuto fuori il profilo di Guga, ovvero Claudio Rodrigues Gomes, che è il suo vero nome, laterale di difesa classe 1998 del Fluminense.

    Laterale di difesa: di difesa. Terzino, più che esterno a tutta fascia. E questo potrebbe incidere nella scelta finale del sostituto di Dumfries, considerando anche che all'Inter piacciono Wesley (che Gian Piero Gasperini considera intoccabile) e Andrea Cambiaso (e qui si potrebbe discutere pure del futuro di Davide Frattesi, che piace alla Juventus). Loro sì che sono esterni a tutta fascia. O Dan Ndoye, ex Bologna del Notthingam Forest, profilo un po' più offensivo.

    Il discorso, comunque, si lega anche agli altri ruoli. E qui arriviamo alla difesa.

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  • L'INTER VUOLE UN DIFENSORE?

    La rosa dell'Inter, già da qualche anno, ha bisogno di un ricambio generazionale. E questa è una cosa nota. In difesa i nerazzurri faranno qualcosa, quindi: Oumar Solet, altro profilo che nelle scorse settimane rientrava nel discorso di club "pigliatutto", è finito nel mirino dell'Atletico Madrid, pur rimanendo uno degli obiettivi principali della formazione di Chivu per sostituire Francesco Acerbi.

    Nelle ultime ore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato fatto anche il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea, che però potrebbe accordarsi con il Como, a caccia di esperienza e forza per la prossima Champions League.

    Tornando al discorso Solet, la stessa Gazzetta dello Sport precisa che Milano sarebbe una buona soluzione per il difensore dell'Udinese: e allora perché non si chiude? Perché come discusso in uno degli ultimi video pubblicati sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'Inter starebbe valutando la situazione di Gianluca Mancini, aspettando sviluppi legati al possibile rinnovo con la Roma. Insomma, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per i nerazzurri.

  • IL BUDGET MERCATO DELL'INTER

    Se si è arrivati a parlare di Marco Palestra o Nico Paz prossimi all'Inter è perché il budget per il mercato dei nerazzurri è stato ridisegnato in maniera molto attenta da Oaktree, in modo tale da consentire ai dirigenti di operare al meglio.

    Sintetizzando al massimo, e senza addentrarci, l'Inter per questa sessione di mercato potrebbe spendere 50 milioni di euro per un singolo acquisto, cosa mai accaduta prima nell'era Oaktree. E la domanda, a questo punto, sorge spontanea: se i dirigenti nerazzurri avrebbero potuto mettere sul piatto 50 milioni di euro per un solo acquisto, in che modo questo può essere un "pro" se si considerano diverse entrate di giocatori meno costosi?

    Questa la domanda e da qui le possibili scelte di Chivu e le strategie di un'Inter che sembrava aver preso tutto e che, invece, si trova a riflettere, di nuovo, sulle alternative.

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