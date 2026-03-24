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Stefano Silvestri

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti al primo posto: spareggio Scudetto, scontri diretti o differenza reti? Il regolamento

Serie A
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Inter, Milan e Napoli sono in corsa per lo Scudetto con i nerazzurri grandi favoriti e le due rivali a inseguire. Ma cosa succederebbe in caso di arrivo alla pari tra due o addirittura tre squadre?

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L'Inter ha preso il largo, poi ha rallentato il passo riportando in corsa altre due contendenti per lo Scudetto. E ora anche il Milan e il Napoli possono concretamente sognare di agganciare, se non superare, il primo posto.

A resistere, così, è anche uno scenario che nello scorso campionato non si è verificato per un soffio: quello di un arrivo alla pari in vetta. Arrivo a due se non addirittura a tre.

Cosa succederebbe in questo caso? Si giocherebbe uno spareggio Scudetto, farebbe fede il criterio degli scontri diretti oppure quello della differenza reti? Il regolamento.

  • COSA SUCCEDE SE DUE SQUADRE CHIUDONO A PARI PUNTI

    In caso di arrivo di due squadre a pari punti, il campionato avrà un'appendice. Nel senso che lo Scudetto non verrà assegnato né guardando agli scontri diretti né alla differenza reti, bensì tramite uno spareggio da disputarsi in gara secca, dunque senza andata e ritorno.

    Lo scenario di un'ulteriore partita dopo le 38 giornate della stagione regolare, come già accennato, stava per verificarsi già nel 2024/2025: un anno fa circa, però, il Napoli è riuscito a mantenere la vetta dagli assalti dell'Inter e a portarsi a casa il quarto Scudetto della propria storia, senza essere costretto a disputare uno spareggio.

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  • COSA SUCCEDE SE TRE SQUADRE CHIUDONO A PARI PUNTI

    E se invece Inter, Milan e Napoli chiudessero tutte a pari punti, concretizzando un incredibile arrivo a tre al primo posto? Qui la situazione sarebbe leggermente diversa rispetto al caso precedente.

    Si dovrebbe infatti stilare una classifica avulsa tra le tre contendenti, con i seguenti criteri:

    Punti negli scontri diretti

    Differenza reti negli scontri diretti

    Differenza reti nell’intero campionato

    Goal segnati nell’intero campionato

    Sorteggio

    La classifica avulsa tra Inter, Milan e Napoli, con l'unico scontro diretto tra Napoli e Milan ancora da giocare, è la seguente:

    Milan 9 punti

    Napoli 4 punti

    Inter 1 punto

    Lo spareggio Scudetto, a prescindere dal risultato di Napoli-Milan in programma lunedì 6 aprile, vedrebbe sfidarsi proprio la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte.

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  • COME FUNZIONA LO SPAREGGIO SCUDETTO

    Lo spareggio Scudetto si giocherebbe come detto in gara secca: dunque è prevista la disputa di due partite, una di andata e l'altra di ritorno. In caso di parità di punteggio al 90', la gara non proseguirebbe con i tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore.

  • DOVE SI GIOCA LO SPAREGGIO SCUDETTO

    Lo spareggio Scudetto, come sarebbe accaduto già nello scorso campionato e salvo disposizioni diverse da parte della Lega Serie A, si giocherebbe in casa della formazione meglio piazzata tra le due arrivate a pari punti, oppure tra le due migliori della classifica avulsa a tre stilata in precedenza (in questo caso, come detto, Milan e Napoli).

    Il primo criterio da analizzare sarebbe ancora una volta quello dei punti conquistati negli scontri diretti. Ad esempio, in caso di arrivo alla pari tra Napoli e Inter lo spareggio andrebbe in scena al Maradona.

    In caso di equilibrio negli scontri diretti, invece, ecco tutti gli altri criteri in ordine di importanza per decretare la squadra che ospiterebbe la partita:

    Differenza reti negli scontri diretti

    Differenza reti nell'intero campionato

    Goal segnati nell’intero campionato

    Sorteggio

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