Cosa succede in caso di arrivo a pari punti al primo posto: spareggio Scudetto, scontri diretti o differenza reti? Il regolamento

L'Inter ha preso il largo, poi ha rallentato il passo riportando in corsa altre due contendenti per lo Scudetto. E ora anche il Milan e il Napoli possono concretamente sognare di agganciare, se non superare, il primo posto.
A resistere, così, è anche uno scenario che nello scorso campionato non si è verificato per un soffio: quello di un arrivo alla pari in vetta. Arrivo a due se non addirittura a tre.
Cosa succederebbe in questo caso? Si giocherebbe uno spareggio Scudetto, farebbe fede il criterio degli scontri diretti oppure quello della differenza reti? Il regolamento.