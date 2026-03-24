Cosa succede in caso di arrivo a pari punti al primo posto: spareggio Scudetto, scontri diretti o differenza reti? Il regolamento

E se invece Inter, Milan e Napoli chiudessero tutte a pari punti, concretizzando un incredibile arrivo a tre al primo posto? Qui la situazione sarebbe leggermente diversa rispetto al caso precedente.

Si dovrebbe infatti stilare una classifica avulsa tra le tre contendenti, con i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti nell’intero campionato

Goal segnati nell’intero campionato

Sorteggio

La classifica avulsa tra Inter, Milan e Napoli, con l'unico scontro diretto tra Napoli e Milan ancora da giocare, è la seguente:

Milan 9 punti

Napoli 4 punti

Inter 1 punto

Lo spareggio Scudetto, a prescindere dal risultato di Napoli-Milan in programma lunedì 6 aprile, vedrebbe sfidarsi proprio la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte.