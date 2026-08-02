Cosa succede con Sebastiano Esposito al Cagliari, dove può andare in caso di cessione e la percentuale dell'Inter sulla rivendita

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Pace o addio? La posizione di Sebastiano Esposito è sempre più in bilico.
Nonostante un contratto con scadenza 2030, infatti, le parti sembrano ad un passo dalla rottura definitiva dopo il durissimo comunicato emesso dal club sardo.
Comunicato a cui ha prontamente risposto l'agente del giocatore, accusando il Cagliari di "falsità" e spiegando i motivi che hanno portato il suo assistito a lasciare il ritiro.
Ma cosa può succedere ora? Dove può andare Sebastiano Esposito e come funziona la percentuale sulla rivendita dell'Inter?