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Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Cosa succede con Sebastiano Esposito al Cagliari, dove può andare in caso di cessione e la percentuale dell'Inter sulla rivendita

Calciomercato
Cagliari

Il Cagliari ha emesso un duro comunicato che è stato smentito dall'agente di Sebastiano Esposito, ma il rapporto tra le parti resta freddissimo e potrebbe portare alla cessione. L'Inter osserva interessata.

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Pace o addio? La posizione di Sebastiano Esposito è sempre più in bilico.

Nonostante un contratto con scadenza 2030, infatti, le parti sembrano ad un passo dalla rottura definitiva dopo il durissimo comunicato emesso dal club sardo.

Comunicato a cui ha prontamente risposto l'agente del giocatore, accusando il Cagliari di "falsità" e spiegando i motivi che hanno portato il suo assistito a lasciare il ritiro.

Ma cosa può succedere ora? Dove può andare Sebastiano Esposito e come funziona la percentuale sulla rivendita dell'Inter?

  • LO SCONTRO

    Il Cagliari, nella giornata di sabato 1 agosto, ha emesso un durissimo comunicato in cui accusava Sebastiano Esposito di aver abbandonato il ritiro senza autorizzazione.

    "Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno.

    Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti" ha scritto il club sardo in una nota.

    Pronta la replica del procuratore Mario Giuffredi che ha smentito questa versione su quanto accaduto a 'TuttoCagliari': "Il comunicato del Cagliari è una grandissima falsità! Sono stato al telefono dalle 21 fino alle 2 di notte con il direttore sportivo Accardi ed il tecnico Pisacane e, in presenza stessa del giocatore, abbiamo concordato qualche giorno di assenza a causa di un periodo di forte stress che il ragazzo stava vivendo. Siamo rimasti d'accordo che sarebbe rientrato il 5 agosto, dopo l'amichevole in Germania.

    Noi ed il Cagliari Calcio abbiamo esigenze diverse! E' da due mesi che parlavamo di rinnovo, e nonostante avessimo dato la nostra piena disponibilità, non c'è stata apertura da parte della società rossoblù. Il presidente Giulini aveva già intenzione di vendere il giocatore. Io devo far parlare i fatti, e posso tranquillamente dimostrare ciò che sto dicendo. Giovedì mi è stato chiesto di andare a Milano per parlare con la società, ma dopo soli quindici minuti di colloquio, il presidente si è alzato ed è andato via, lasciandomi con il ds ed il direttore generale. Se il presidente del Cagliari negherà l'evidenza, mostrerò quanto ha detto"

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  • DOVE PUÒ ANDARE SEBASTIANO ESPOSITO

    Alla base dello scontro c'è il mancato adeguamento dell'ingaggio richiesto dall'attaccante che attualmente percepisce dal Cagliari poco meno di un milione di euro e ne chiede circa 1.5 per restare in Sardegna.

    La società, forte di un contratto che scade nel 2030, non ha particolari necessità di venire a patti col giocatore e potrebbe decidere di andare al muro contro muro. Anche perché non è intenzionata a valutare offerte inferiore ai 20 milioni di euro.

    Secondo quanto trapela dall'entourage di Esposito sull'attaccante ci sarebbero stati alcuni sondaggi da parte di Napoli e Atalanta. Mentre all'estero piace all'Hull City. Ma al momento, come detto, è tutto fermo in attesa di capire se lo strappo col Cagliari possa essere ricucito o meno.

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  • LA PERCENTUALE DELL'INTER

    Ad osservare molto interessata quanto accade intorno a Sebastiano Esposito c'è anche l'Inter.

    Il club nerazzurro, dove ancora milita il fratello Francesco Pio, lo aveva ceduto al Cagliari solo dodici mesi fa per 4,5 milioni di euro.

    Ma in caso di nuovo trasferimento potrebbe incassare ancora. L'Inter ha infatti diritto al 40% sulla futura rivendita di Sebastiano Esposito.

    Una cifra importante che potrebbe portare circa 7-8 milioni di euro nel caso in cui il Cagliari decidesse di mettere sul mercato l'attaccante.

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