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L'amore tra il Napoli e Kevin De Bruyne non è ancora scoccato.
Inutile girarci intorno, un anno fa tutti si aspettavano molto di più da un campione che aveva fatto la storia col Manchester City.
Invece tra incomprensioni tattiche e un grave infortunio, il suo apporto alla stagione azzurra è stato nettamente inferiore alle attese.
A complicare ulteriormente il rapporto sono poi arrivate le parole pronunciate da De Bruyne prima dei Mondiali, quando ha di fatto puntato il mirino contro Antonio Conte ottenendo la risposta infastidita del vice Stellini.
Parole che non sono piaciute neppure alla società e ai compagni. Ma cosa può succedere ora? De Bruyne resterà al Napoli?