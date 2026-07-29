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De Bruyne Napoli GFXGOAL
Lelio Donato

Cosa succede con De Bruyne al Napoli: lo sfogo su Conte, la risposta di Manna sul futuro e la posizione di Allegri

Serie A
Napoli

Kevin De Bruyne ha vissuto una prima stagione complicata al Napoli e lo sfogo su Conte dal ritiro del Belgio non è piaciuto alla società. Ma a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe restare.

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L'amore tra il Napoli e Kevin De Bruyne non è ancora scoccato.

Inutile girarci intorno, un anno fa tutti si aspettavano molto di più da un campione che aveva fatto la storia col Manchester City.

Invece tra incomprensioni tattiche e un grave infortunio, il suo apporto alla stagione azzurra è stato nettamente inferiore alle attese.

A complicare ulteriormente il rapporto sono poi arrivate le parole pronunciate da De Bruyne prima dei Mondiali, quando ha di fatto puntato il mirino contro Antonio Conte ottenendo la risposta infastidita del vice Stellini.

Parole che non sono piaciute neppure alla società e ai compagni. Ma cosa può succedere ora? De Bruyne resterà al Napoli?

  • UNA STAGIONE DELUDENTE

    Kevin De Bruyne arriva al Napoli la scorsa estate a parametro zero e firma fino al 30 giugno 2027.

    Il belga sembra la ciliegina sulla torta di una squadra che si è appena laureata Campione d'Italia per la seconda volta negli ultimi tre anni e punta a fare strada anche in Champions League.

    L'avventura col Napoli parte discretamente: De Bruyne segna tre goal nelle prime sei giornate di Serie A, seppure solo uno su azione. Poi ecco il grave infortunio contro l'Inter quando si fa male alla coscia calciando un rigore.

    De Bruyne esce in lacrime e qualche giorno dopo deve sottoporsi ad un intervento che lo terrà fuori per più di quattro mesi. Quando rientra fatica a riprendersi la scena anche se Conte lo schiera comunque spesso.

    La sua prima stagione italiana alla fine si chiuderà con ventuno presenze complessive, cinque goal e quattro assist.

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  • LO SFOGO CONTRO CONTE

    Poco prima dei Mondiali arrivano così le dure dichiarazioni di Kevin De Bruyne, che ammette le difficoltà incontrate a Napoli attaccando il suo ormai ex allenatore Antonio Conte.

    "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Ma comunque, ho sempre dato tutto per la squadra. Giochiamo in modo molto difensivo. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci goal. Quindi sai che le statistiche non saranno grandi... Se sono felice per la partenza di Conte? Per me sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare" ha dichiarato De Bruyne a 'Het Nieuwsblad'.

    Qualche giorno dopo arriverà l'altrettanto dura replica di Cristian Stellini, storico vice di Conte: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo. Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.

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  • LA RISPOSTA DI MANNA E DI LORENZO

    Le parole di De Bruyne su Conte non sono sicuramente piaciute neppure alla società e a gran parte dei compagni, che con l'ex allenatore avevano creato un rapporto speciale.

    Chiaro in tal senso l'intervento di Manna sulla questione dal ritiro di Dimaro: "De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. Ha sposato questo progetto la scorsa stagione ed ha firmato per due anni più un anno di opzione. L’anno scorso si è fatto male ma finché ha giocato è stato utile alla causa. Io non vedo necessità di continuare a dire ‘cosa decide, cosa decide?'.Sinceramente non ho gradito le sue dichiarazioni, poi ne parleremo, ma non c’è nessun problema”. 

    Sulla stessa linea si è schierato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: "Su De Bruyne, mi allineo un po’ a quello che ha detto il direttore, nel senso che è l’allenatore che deve decidere come gioca una squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore".

    Il tutto prima di lanciare un salvagente al compagno sottolineando che De Bruyne "si è messo a disposizione sia prima che dopo l’infortunio".

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  • DE BRUYNE RESTA AL NAPOLI?

    A gettare qualche ombra sul suo futuro al Napoli era stato proprio De Bruyne nella stessa intervista rilasciata prima dei Mondiali in cui attaccava Conte.

    "L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato" aveva dichiarato il belga.

    La sensazione però è che le parti proseguiranno insieme almeno fino alla naturale scadenza fissata tra dodici mesi.

    Allegri d'altronde ha sempre saputo rivitalizzare i grandi campioni allenati in carriera. Ultimo in ordine di tempo proprio quel Modric citato da Stellini come esempio da seguire.

    "De Bruyne? Tecnicamente è abbastanza bravo. Arriverà e avrà le sue motivazioni" ha tagliato corto per il momento Allegri. Toccherà al belga dunque riconquistare tutti, in campo e fuori.

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