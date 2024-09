Cosa succede con Arthur, l'ultimo esubero bianconero: la posizione della Juventus

La Juventus è ancora al lavoro per trovare una nuova squadra ad Arthur, l’ultimo degli esuberi ancora rimasto in rosa: tre gli scenari ipotizzabili.

Un ultimo tassello per completare un lavoro avviato con l’inizio della nuova era targata Thiago Motta. Il nuovo allenatore, in comune accordo con la società, ha stilato fin da subito una lista di esuberi da cedere durante il mercato estivo.

Da Federico Chiesa a Mattia De Sciglio, passando per Rugani, Tiago Djaló e Kostic, quest’ultimo ceduto nelle scorse ore al Fenerbahce. L’unico dei calciatori inizialmente finiti ai margini della Juventus ancora presente nella rosa bianconera è il brasiliano Arthur.

Nonostante sia stato inserito in lista Champions League, la Juventus sta ancora lavorando per cedere l’ex Barcellona e, come riporta ‘Il bianconero’, sono tre gli scenari intorno al suo futuro.