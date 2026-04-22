Cosa succede se Arsenal e Manchester City arrivano a pari punti: differenza reti, scontri diretti o spareggio, il regolamento della Premier League

Arsenal o Manchester City. Ormai da lì non si scappa: sarà una tra la formazione di Mikel Arteta e quella di Pep Guardiola a portarsi a casa l'edizione 2025/2026 della Premier League.

L'Arsenal ha dominato per larghi tratti il campionato, ma il City non ha mai mollato. E alla fine ha approfittato del "solito" crollo dei Gunners, scontro diretto perso all'Etihad compreso, per diventare una chiara e diretta concorrente per il titolo.

Attenzione, però, perché Arsenal e City potrebbero anche chiudere il torneo con gli stessi punti in classifica: cosa accadrebbe in questo caso? Il regolamento della Premier League.