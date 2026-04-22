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Stefano Silvestri

Cosa succede se Arsenal e Manchester City arrivano a pari punti: differenza reti, scontri diretti o spareggio, il regolamento della Premier League

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Manchester City
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La squadra di Arteta e quella di Guardiola si stanno giocando il titolo e il finale di campionato promette di essere ad alta tensione. Ma cosa accadrebbe in caso di arrivo con gli stessi punti?

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Arsenal o Manchester City. Ormai da lì non si scappa: sarà una tra la formazione di Mikel Arteta e quella di Pep Guardiola a portarsi a casa l'edizione 2025/2026 della Premier League.

L'Arsenal ha dominato per larghi tratti il campionato, ma il City non ha mai mollato. E alla fine ha approfittato del "solito" crollo dei Gunners, scontro diretto perso all'Etihad compreso, per diventare una chiara e diretta concorrente per il titolo.

Attenzione, però, perché Arsenal e City potrebbero anche chiudere il torneo con gli stessi punti in classifica: cosa accadrebbe in questo caso? Il regolamento della Premier League.

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica delle prime due posizioni della Premier League in questo momento:

    1. Arsenal 70 punti (33 partite giocate)

    2. Manchester City 67 punti (32 partite giocate)

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  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Il regolamento della Premier League prevede che, nel caso due o più squadre chiudano al primo posto della classifica di Premier League con gli stessi punti, a far fede sarà il criterio della differenza reti.

    Per quanto riguarda gli scontri diretti, teoricamente sarebbero favorevoli al City (2-1 in casa, 1-1 all'Emirates Stadium). Ma non verranno presi in considerazione come criterio in caso di arrivo alla pari.

    Stesso discorso per quanto riguarda un eventuale spareggio per il titolo: lo scenario è previsto in Serie A, non in Premier League.

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  • LA DIFFERENZA RETI DI ARSENAL E MANCHESTER CITY

    Prima di Burnley-Manchester City di mercoledì 22 aprile, la gara che potrebbe coincidere con l'aggancio in vetta della formazione di Guardiola all'Arsenal, la situazione per quanto riguarda la differenza reti è questa:

    -Arsenal +37 (63 goal fatti, 26 subiti)

    -Manchester City +36 (65 goal fatti, 29 subiti)

  • IL CALENDARIO DI ARSENAL E MANCHESTER CITY

    Questo, infine, è il calendario di Arsenal e Manchester City fini alla conclusione della Premier League:


    ARSENAL

    Arsenal-Newcastle (34ª giornata)

    Arsenal-Fulham (35ª giornata)

    West Ham-Arsenal (36ª giornata)

    Arsenal-Burnley (37ª giornata)

    Crystal Palace-Arsenal (38ª giornata)


    MANCHESTER CITY

    Burnley-Manchester City (34ª giornata)

    Everton-Manchester City (35ª giornata)

    Manchester City-Brentford (36ª giornata)

    Bournemouth-Manchester City (37ª giornata)

    Manchester City-Crystal Palace (recupero 31ª giornata)

    Manchester City-Aston Villa (38ª giornata)

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