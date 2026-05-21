Cosa succede alla Juventus senza Champions League: la posizione di Comolli, il futuro di Spalletti e come cambia il mercato

Ma cosa succederebbe alla Juventus senza Champions League?

La posizione maggiormente a rischio sembra quella di Damien Comolli. L'amministratore delegato non è stato citato da John Elkann nella recente lettera inviata agli azionisti Exor. Inoltre i vertici in programma sono stati rimandati alla fine del campionato.

Comolli, arrivato un anno fa per sostituire Giuntoli, potrebbe pagare i tanti errori commessi sul mercato. I vari Openda, Zhegrova e David infatti non hanno reso come sperato e ora sarà difficile anche piazzarli altrove. Un problema non da poco e che rischia di pesare ulteriormente sui conti bianconeri.

Il feeling tra Comolli e Spalletti, inoltre, non è mai scattato del tutto tanto che il tecnico dopo Juventus-Fiorentina ha pubblicamente dichiarato che avrebbe avuto un confronto diretto con Elkann scavalcando di fatto l'amministratore delegato.