Cosa succede alla Juventus senza Champions League: la posizione di Comolli, il futuro di Spalletti e come cambia il mercato

Gli ultimi novanta minuti, non banali, nel derby in casa del Torino. Poi alla Juventus sarà l'ora della resa dei conti. E non sono escluse grosse sorprese.
Se i bianconeri non centreranno la qualificazione alla prossima Champions League, d'altronde, il danno sia a livello economico che sportivo sarà notevole e non potrà che portare a inevitabili conseguenze.
Ma chi rischia di più in caso di fallimento dell'obiettivo quarto posto? Spalletti può davvero lasciare la Juventus poche settimane dopo il rinnovo fino al 2028?