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Damien ComolliGetty Images
Lelio Donato

Cosa succede alla Juventus senza Champions League: la posizione di Comolli, il futuro di Spalletti e come cambia il mercato

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Dopo l'ultima giornata di campionato potrebbe arrivare l'ennesima rivoluzione alla Juventus: al vaglio di Elkann soprattutto la posizione di Comolli, mentre Spalletti al momento non sembra in discussione anche senza Champions.

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Gli ultimi novanta minuti, non banali, nel derby in casa del Torino. Poi alla Juventus sarà l'ora della resa dei conti. E non sono escluse grosse sorprese.

Se i bianconeri non centreranno la qualificazione alla prossima Champions League, d'altronde, il danno sia a livello economico che sportivo sarà notevole e non potrà che portare a inevitabili conseguenze.

Ma chi rischia di più in caso di fallimento dell'obiettivo quarto posto? Spalletti può davvero lasciare la Juventus poche settimane dopo il rinnovo fino al 2028?

  • COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER ANDARE IN CHAMPIONS

    L'inattesa sconfitta casalinga contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato ha notevolmente ridotto, se non azzerato, le probabilità che la Juventus giochi la prossima Champions League.

    Ai bianconeri infatti non basterà vincere il derby contro il Torino ma dovranno anche sperare in una serie di combinazioni favorevoli su almeno altri due campi.

    La Juventus andrebbe in Champions con i tre punti se almeno una tra Roma e Milan perde e il Como non vince, oppure se sia Milan che Roma perdono oppure ancora se Milan e Roma pareggiano e il Como non vince.

    In caso di arrivo a pari punti con la Roma, i bianconeri sarebbero in vantaggio negli scontri diretti mentre col Milan la differenza reti è nettamente favorevole alla Juventus. Diverso il discorso col Como che chiuderebbe comunque davanti avendo vinto sia all'andata che al ritorno.

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  • LA POSIZIONE DI COMOLLI SENZA CHAMPIONS

    Ma cosa succederebbe alla Juventus senza Champions League?

    La posizione maggiormente a rischio sembra quella di Damien Comolli. L'amministratore delegato non è stato citato da John Elkann nella recente lettera inviata agli azionisti Exor. Inoltre i vertici in programma sono stati rimandati alla fine del campionato.

    Comolli, arrivato un anno fa per sostituire Giuntoli, potrebbe pagare i tanti errori commessi sul mercato. I vari Openda, Zhegrova e David infatti non hanno reso come sperato e ora sarà difficile anche piazzarli altrove. Un problema non da poco e che rischia di pesare ulteriormente sui conti bianconeri.

    Il feeling tra Comolli e Spalletti, inoltre, non è mai scattato del tutto tanto che il tecnico dopo Juventus-Fiorentina ha pubblicamente dichiarato che avrebbe avuto un confronto diretto con Elkann scavalcando di fatto l'amministratore delegato.

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  • SPALLETTI RESTA ALLA JUVE SENZA CHAMPIONS?

    Luciano Spalletti ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028 solo poche settimane fa. Il suo futuro, dunque, non appare legato al piazzamento finale in campionato.

    Elkann ha apprezzato il lavoro svolto dall'allenatore, arrivato d'altronde a stagione in corso senza di fatto avere la possibilità di programmare né la preparazione sul campo né di incidere in sede di mercato.

    A meno di clamorosi colpi di scena, non del tutto da escludere comunque specie se la Juventus dovesse uscire male anche dal derby, Spalletti sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione con o senza Champions League.

    Ma il tecnico chiederà precise garanzie per restare, tra cui probabilmente anche qualche modifica nell'attuale assetto dirigenziale.

  • MERCATO IN SALITA

    Di certo i mancati introiti della Champions ridurranno i margini di manovra della Juventus sul calciomercato.

    I bianconeri, ad esempio, potrebbero essere costretti a sacrificare almeno un big dell'attuale rosa per arrivare ai loro obiettivi. In tal senso il principale indiziato sarebbe Gleison Bremer, che davanti ad una buona offerta sarà lasciato libero di partire.

    Chi difficilmente arriverà è Bernardo Silva. Il portoghese, fortemente voluto da Spalletti per innalzare la qualità dalla metà campo in su, vuole giocare la Champions League e ora sarebbe vicino all'Atletico Madrid.

    La Juventus in ogni caso regalerà a Spalletti un nuovo portiere, con Alisson grande favorito. E dovrà sciogliere il nodo del numero 9: il rinnovo di Vlahovic sarebbe gradito al tecnico bianconero, ma oltre all'accordo economico ancora da trovare bisogna capire se il serbo resterebbe in caso di mancata qualificazione in Champions.

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