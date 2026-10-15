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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Cosa succede a Nico Paz, l'argentino non brilla col Como: i numeri di un inizio di stagione difficile e l'analisi di Fabregas

Serie A
Como
Fiorentina vs Como
Fiorentina

L'argentino ha segnato solo una volta nelle prime otto partite ufficiali tra campionato e Champions League, mentre con l'Albiceleste è stato grande protagonista: cosa succede a Nico Paz col Como?

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Ma dov'è finito il vero Nico Paz?

A chiederselo ormai da alcune settimane sono i tifosi del Como, preoccupati dal rendimento del loro numero 10 che durante la sosta però è stato grande protagonista con l'Argentina.

I numeri di questo inizio di stagione col Como, invece, sono preoccupanti in termini di partecipazione offensiva ma anche di qualità delle singole prestazioni.

In tal senso contro il Feyenoord, in Champions League, Nico Paz ha toccato forse il punto più basso da quando veste la maglia del Como. Ma cosa sta succedendo?

  • ESPERIMENTO FALLITO

    Partiamo dunque dalla fine, ovvero proprio dalla prova ampiamente insufficiente offerta da Nico Paz a Rotterdam.

    Cesc Fabregas, che non rinuncia mai al suo numero 10, stavolta lo ha schierato in un ruolo insolito.

    Senza l'infortunato Moise Kean e con Douvikas inizialmente in panchina, l'argentino avrebbe dovuto agire da riferimento offensivo seppure con caratteristiche molto diverse ovviamente da quelle del classico 9.

    Nico Paz invece è spesso tornato fino a metà campo per cercare palloni giocabili ma così ha perso pericolosità. I numeri, in tal senso, sono impietosi: solo un tiro in porta e addirittura tredici possessi persi.

  • INIZIO DI STAGIONE COMPLICATO

    Allargando l'analisi all'inizio di stagione complessivo di Nico Paz col Como si nota come le difficoltà siano evidenti.

    Il numero 10, che dovrebbe essere il faro della squadra di Fabregas e da cui piedi passano gran parte della ambizioni di alta classifica, ha segnato solo una volta alla terza giornata contro il Genoa.

    Per il resto sono arrivati tre assist, di cui due al debutto in Champions League contro il Lipsia. Ma quasi mai finora Nico Paz si è espresso ai livelli cui aveva abituato i suoi tifosi durante la scorsa stagione.

    Per fare un confronto nelle prime sei giornate della Serie A 2025/2026 ad esempio aveva già segnato tre goal e fornito altrettanti assist.

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  • LA METAMORFOSI CON L'ARGENTINA

    Come dicevamo il rendimento di Nico Paz è invece molto diverso con l'Argentina.

    Scaloni lo ha messo al centro del nuovo progetto tecnico ricevendo in cambio risposte più che positive da quello che molti in patria considerano l'erede naturale di un certo Lionel Messi.

    Nelle tre amichevoli di ottobre, di cui due giocate da titolare, Nico Paz d'altronde ha messo a segno altrettante reti e fornito un assist.

    Non a caso ci si aspetta che la numero 10 dell'Albiceleste, rimasta senza padrone dopo l'addio di Messi, nei prossimi mesi possa finire proprio sulle spalle di Nico Paz.

    A patto ovviamente che il suo rendimento col Como migliori sensibilmente.

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  • COSA HA DETTO FABREGAS

    Prima della gara di Champions League contro il Feyenoord era stato lo stesso Cesc Fabregas ad analizzare l'attuale momento di Nico Paz, senza mostrare particolare preoccupazione.

    "Nico Paz ha fatto delle belle partite, ovviamente è sempre giudicato per fare goal e assist, però contro la Roma le tre azioni più nitide per noi le ha avute lui. È un giocatore determinante, forte, che continua a crescere. Per lui è solo la sua terza stagione da professionista, e ha fatto oltre 30mila chilometri, tre partite. È un processo, non mi preoccupa. A volte ci sono alti e bassi, ma io lo vedo sempre molto bene e per me la cosa più importante è vedere che ha voglia di crescere" ha dichiarato Fabregas.

    Il tecnico, d'altronde, crede fortemente nelle qualità dell'argentino che ha voluto fortissimamente trattenere al Como la scorsa estate quando sulle sue tracce sembrava esserci l'Inter.

    Almeno finché il Como non ha deciso di aprire i cordoni della borsa e soddisfare le richieste del Real Madrid, ricomprandolo di fatto per circa 60 milioni di euro. Un investimento su cui nessuno nutre dubbi nonostante un inizio di stagione meno brillante del previsto.

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