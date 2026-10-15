Cosa succede a Nico Paz, l'argentino non brilla col Como: i numeri di un inizio di stagione difficile e l'analisi di Fabregas

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Ma dov'è finito il vero Nico Paz?
A chiederselo ormai da alcune settimane sono i tifosi del Como, preoccupati dal rendimento del loro numero 10 che durante la sosta però è stato grande protagonista con l'Argentina.
I numeri di questo inizio di stagione col Como, invece, sono preoccupanti in termini di partecipazione offensiva ma anche di qualità delle singole prestazioni.
In tal senso contro il Feyenoord, in Champions League, Nico Paz ha toccato forse il punto più basso da quando veste la maglia del Como. Ma cosa sta succedendo?