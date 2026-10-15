Cosa succede a Nico Paz, l'argentino non brilla col Como: i numeri di un inizio di stagione difficile e l'analisi di Fabregas

Prima della gara di Champions League contro il Feyenoord era stato lo stesso Cesc Fabregas ad analizzare l'attuale momento di Nico Paz, senza mostrare particolare preoccupazione.

"Nico Paz ha fatto delle belle partite, ovviamente è sempre giudicato per fare goal e assist, però contro la Roma le tre azioni più nitide per noi le ha avute lui. È un giocatore determinante, forte, che continua a crescere. Per lui è solo la sua terza stagione da professionista, e ha fatto oltre 30mila chilometri, tre partite. È un processo, non mi preoccupa. A volte ci sono alti e bassi, ma io lo vedo sempre molto bene e per me la cosa più importante è vedere che ha voglia di crescere" ha dichiarato Fabregas.

Il tecnico, d'altronde, crede fortemente nelle qualità dell'argentino che ha voluto fortissimamente trattenere al Como la scorsa estate quando sulle sue tracce sembrava esserci l'Inter.

Almeno finché il Como non ha deciso di aprire i cordoni della borsa e soddisfare le richieste del Real Madrid, ricomprandolo di fatto per circa 60 milioni di euro. Un investimento su cui nessuno nutre dubbi nonostante un inizio di stagione meno brillante del previsto.