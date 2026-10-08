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Kean ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa succede a Kean: riserva al Como e negativo con l'Italia, dopo l'addio alla Fiorentina non ha ancora segnato

Serie A
Como
M. Kean

L'ex centravanti viola è stato uno dei grandi trasferimenti del mercato estivo, ma la sua stagione non è cominciata secondo le aspettative. Nemmeno in Nazionale.

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Per la consacrazione, meglio ripassare in un secondo momento. Anzi: Moise Kean sembra essersi di nuovo infilato nel vecchio tunnel, quello di Torino, senza capire bene come fare per uscirne.

L'avvio di stagione dell'attaccante della Fiorentina, uno dei grandi colpi del mercato estivo col trasferimento al Como, non è stato particolarmente positivo. Al netto di prestazioni talvolta convincenti con la maglia del nuovo club, quello "zero" alla casella delle reti segnate continua a pesare come un macigno.

Kean, soprattutto, non ha fatto bene in Nazionale. Quella Nazionale che un tempo rappresentava il suo habitat naturale, in cui Moise giocava e segnava in maniera continuativa, ma che nelle ultime partite ha avuto da lui risposte negative. Come si è ampiamente notato in Nations League.


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  • FRENETICO E IMPRECISO

    Kean ha peccato in sangue freddo quando Mancini lo ha schierato in campo. Ovvero contro il Belgio, all'esordio, e nella trasferta contro la Francia.

    All'Olimpico l'ex bianconero e viola ha fatto l'esterno d'attacco. Si è battuto, ma in maniera più frenetica e pasticciona che davvero utile alla squadra. Ha avuto una palla goal all'inizio della ripresa, ma Lammens l'ha sventata evitando il pareggio dell'Italia.

    Una settimana più tardi, dopo aver riposato in Turchia, Kean è stato rispolverato da Mancini a Saint-Denis. Sempre da esterno di un 4-3-3. E ha fatto ancora peggio, se vogliamo: clamorosa l'occasione sprecata a un passo dalla porta di Maignan dopo pochi minuti, quando il risultato era ancora di 0-0.

    Alla fine Kean è tornato a casa con una partita d'anticipo. Non per demeriti, ma per problemi fisici: un affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait, assistendo dall'esterno al 3-1 finale dell'Italia contro la Turchia.

  • GLI INFORTUNI

    Ecco: gli infortuni. Un problema ricorrente nella scorsa stagione, così sofferta sia per una Fiorentina costretta a lottare per salvarsi fin quasi in fondo, sia per il proprio simbolo.

    Quel problema a una tibia non ha dato tregua a Kean nelle ultime settimane. Gli ha imposto di fermarsi in anticipo, gli ha impedito di partecipare alle battute finali del campionato e pure della Conference League. La sua annata si è conclusa all'inizio di aprile.

    "Kean ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tanto tempo - ha rivelato Mancini prima di Francia-Italia - sennò probabilmente avrebbe giocato anche l’ultima. È giovane, ha qualità fisiche straordinarie, è un giocatore importante per noi. Lo valutiamo domani perché ha un po’ di problemi che si porta da tempo".

    I guai fisici, insomma, non hanno smesso di tormentare Kean negandogli così un po' di continuità. Anche se l'attaccante del Como dovrebbe tornare a disposizione di Fabregas entro domenica, potendo così fare la propria parte contro la Roma.

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  • Douvikas ComoGetty Images

    LA CONCORRENZA DI DOUVIKAS

    Nel caso, lo farà però partendo dalla panchina. Perché davanti a lui c'è un osso duro: Tasos Douvikas non ha alcuna intenzione di far calare il livello delle prestazioni, nonché realizzativo, della scorsa stagione.

    Il greco si è tenuto la maglia da titolare anche dopo l'arrivo di Kean. Solamente contro il Parma ha giocato l'ex viola, autore peraltro di una discreta prestazione. Per il resto è sempre andata in scena una staffetta, con Moise che ha servito a Diao la palla del poker col Genoa e a Frosinone, prima della sosta, è stato fermato solo da un super Palmisani.

    "Kean deve lavorare come tutti, questo non cambia mai - diceva Fabregas dopo Como-Parma - È diverso da Douvikas, giocava in altre squadre che facevano cose diverse, ora si trova in un nuovo contesto. Si tratta di un cambio molto importante, devi conoscere le dinamiche. Ma sono contento di entrambi".

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  • TRA DUBBI E SPERANZE

    E così, Kean si sta dividendo tra dubbi e speranze. Suddivisi praticamente in egual misura, ora che se ne sono andate sei giornate di campionato e pure la prima sosta per le Nazionali.

    I dubbi riguardano il suo stato fisico. Quei problemi e problemini che periodicamente non gli danno tregua, che Moise si trascina dalla scorsa stagione come una sorta di maledizione. Nulla a che vedere col lungo stop di aprile e maggio, naturalmente, ma questo per l'ex viola continua a non essere il mondo ideale.

    E poi c'è la speranza, che come dice il detto non muore mai. La speranza di consacrarsi anche in riva al lago così come aveva dominato nella prima stagione con la Fiorentina. La speranza di contendere seriamente il posto a Douvikas. E di riprendere il filo del discorso con la Nazionale. Il tempo c'è, la possibilità di farlo pure.

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