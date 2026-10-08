Cosa succede a Kean: riserva al Como e negativo con l'Italia, dopo l'addio alla Fiorentina non ha ancora segnato

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Per la consacrazione, meglio ripassare in un secondo momento. Anzi: Moise Kean sembra essersi di nuovo infilato nel vecchio tunnel, quello di Torino, senza capire bene come fare per uscirne.
L'avvio di stagione dell'attaccante della Fiorentina, uno dei grandi colpi del mercato estivo col trasferimento al Como, non è stato particolarmente positivo. Al netto di prestazioni talvolta convincenti con la maglia del nuovo club, quello "zero" alla casella delle reti segnate continua a pesare come un macigno.
Kean, soprattutto, non ha fatto bene in Nazionale. Quella Nazionale che un tempo rappresentava il suo habitat naturale, in cui Moise giocava e segnava in maniera continuativa, ma che nelle ultime partite ha avuto da lui risposte negative. Come si è ampiamente notato in Nations League.
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