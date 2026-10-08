Cosa succede a Kean: riserva al Como e negativo con l'Italia, dopo l'addio alla Fiorentina non ha ancora segnato

Kean ha peccato in sangue freddo quando Mancini lo ha schierato in campo. Ovvero contro il Belgio, all'esordio, e nella trasferta contro la Francia.

All'Olimpico l'ex bianconero e viola ha fatto l'esterno d'attacco. Si è battuto, ma in maniera più frenetica e pasticciona che davvero utile alla squadra. Ha avuto una palla goal all'inizio della ripresa, ma Lammens l'ha sventata evitando il pareggio dell'Italia.

Una settimana più tardi, dopo aver riposato in Turchia, Kean è stato rispolverato da Mancini a Saint-Denis. Sempre da esterno di un 4-3-3. E ha fatto ancora peggio, se vogliamo: clamorosa l'occasione sprecata a un passo dalla porta di Maignan dopo pochi minuti, quando il risultato era ancora di 0-0.

Alla fine Kean è tornato a casa con una partita d'anticipo. Non per demeriti, ma per problemi fisici: un affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait, assistendo dall'esterno al 3-1 finale dell'Italia contro la Turchia.