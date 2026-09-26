Cosa succede a Barella e Tonali in Nazionale? Tra i peggiori contro il Belgio insieme a Di Lorenzo, Mancini tradito anche dai senatori

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Nella serata dell'Olimpico non si è salvato quasi nessuno, ma a deludere maggiormente sono stati proprio quei giocatori che dovrebbero rappresentare la spina dorsale della nuova Italia.
Uno è sicuramente Sandro Tonali, fresco di trasferimento record dal Newcastle al Tottenham ma che in questo inizio di stagione sembra un lontano parente del centrocampista ammirato negli ultimi anni.
Non ha fatto meglio Nicolò Barella che pure, a differenza del compagno, con l'Inter ha cominciato benissimo risultando spesso tra i migliori in campo come in occasione della gara casalinga di campionato contro l'Udinese.
E che dire di Giovanni Di Lorenzo? Già disastroso agli Europei un paio di anni fa, in Nazionale non riesce proprio ad esprimersi sugli stessi livelli di Napoli.