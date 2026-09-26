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Lelio Donato

Cosa succede a Barella e Tonali in Nazionale? Tra i peggiori contro il Belgio insieme a Di Lorenzo, Mancini tradito anche dai senatori

UEFA Nations League A
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Francia vs Italia
Francia

Roberto Mancini ha puntato su un mix tra gioventù ed esperienza ma contro il Belgio non sono arrivate le risposte sperate dai senatori. Tra i peggiori in campo Di Lorenzo, Barella e Tonali.

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Nella serata dell'Olimpico non si è salvato quasi nessuno, ma a deludere maggiormente sono stati proprio quei giocatori che dovrebbero rappresentare la spina dorsale della nuova Italia.

Uno è sicuramente Sandro Tonali, fresco di trasferimento record dal Newcastle al Tottenham ma che in questo inizio di stagione sembra un lontano parente del centrocampista ammirato negli ultimi anni.

Non ha fatto meglio Nicolò Barella che pure, a differenza del compagno, con l'Inter ha cominciato benissimo risultando spesso tra i migliori in campo come in occasione della gara casalinga di campionato contro l'Udinese.

E che dire di Giovanni Di Lorenzo? Già disastroso agli Europei un paio di anni fa, in Nazionale non riesce proprio ad esprimersi sugli stessi livelli di Napoli.

  • COSA SUCCEDE A TONALI?

    Partiamo proprio da Sandro Tonali, autore all'Olimpico di una prestazione ben al di sotto dei suoi standard abituali.

    In realtà le indicazioni che sono arrivate dalla Premier League nelle ultime settimane erano abbastanza chiare.

    Tonali è attualmente lontanissimo da una condizione fisica accettabile. E anche con la maglia del Tottenham sta vivendo un inizio di stagione negativo.

    Nonostante questo Mancini ha deciso di puntarci sperando che l'aria di Coverciano potesse restituirgli le certezze che sembra aver perso a Londra dopo l'addio al Newcastle.

    Quanto visto contro il Belgio però racconta di un giocatore ben lontano da quello che conosciamo. A prescindere dalla maglia che indossa.

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  • BARELLA IRRICONOSCIBILE

    Peggio di Tonali, forse, ha fatto Nicolò Barella che rispetto al compagno di reparto ha anche meno attenuanti.

    Il centrocampista nerazzurro infatti è un punto fermo dell'Inter campione d'Italia. Inoltre la sua stagione è iniziata molto bene.

    Schierato sempre titolare da Chivu sia in campionato che in Champions League, Barella ha già realizzato un goal e fornito un assist in sei presenze ufficiali con l'Inter.

    Quando indossa la maglia della Nazionale, invece, Barella appare spesso timido e quasi spaesato. Un altro giocatore insomma rispetto a quello che ammiriamo in nerazzurro.

    Ma a ventinove anni e dopo tante vittorie a livello di club da lui ci si aspetta ben altro. E soprattutto se lo aspetta Mancini che intorno a Barella vuole costruire il centrocampo dell'Italia.

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  • DI LORENZO TRA I PEGGIORI

    Giovanni Di Lorenzo ormai da parecchie stagioni è capitano del Napoli capace di vincere due Scudetti negli ultimi quattro anni.

    L'esperienza, considerata anche l'età, insomma non dovrebbe mancare. Eppure quando indossa la maglia della Nazionale le sue prestazioni raramente sono state all'altezza delle aspettative.

    Negli occhi dei tifosi resta ad esempio quanto accaduto agli ultimi Europei quando Di Lorenzo fu spesso il peggiore in campo, ma nonostante tutto veniva schierato sempre titolare da Luciano Spalletti, suo ex allenatore proprio al Napoli.

    Ora anche Mancini ha deciso di puntare su Di Lorenzo contro il Belgio. Ma le risposte non sono state quelle sperate dal Ct. Il terzino azzurro è stato letteralmente travolto da Godts e De Ketelaere, senza offrire spunti neppure in fase offensiva.

    Forse anche per questo, intervistato da 'Rai Sport' subito dopo la partita, Di Lorenzo ha chiesto tempo: "È partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi e giovani e nella prima partita ci sta di sbagliare. Se torniamo subito a massacrare i giocatori, non fa bene alla Nazionale. Abbiamo altre partite per fare meglio".

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  • COSA DEVE CAMBIARE MANCINI

    Di certo ora toccherà a Roberto Mancini tirare le somme dopo quanto emerso e decidere cosa cambiare in vista della prossima sfida contro la Turchia.

    La sensazione è che Di Lorenzo possa finire in panchina per fare spazio al più giovane ed esplosivo Kayode, grande protagonista in Premier League già nella scorsa stagione.

    A centrocampo sembra invece difficile che Mancini possa rinunciare contemporaneamente sia a Barella che a Tonali, ma uno dei due potrebbe rifiatare anche perché in rampa di lancio c'è Davide Frattesi.

    Cambiare qualcosa d'altronde è necessario anche per testare i tanti volti nuovi convocati e capire chi potrà essere davvero utile alla causa in futuro.

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