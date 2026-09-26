Cosa succede a Barella e Tonali in Nazionale? Tra i peggiori contro il Belgio insieme a Di Lorenzo, Mancini tradito anche dai senatori

Giovanni Di Lorenzo ormai da parecchie stagioni è capitano del Napoli capace di vincere due Scudetti negli ultimi quattro anni.

L'esperienza, considerata anche l'età, insomma non dovrebbe mancare. Eppure quando indossa la maglia della Nazionale le sue prestazioni raramente sono state all'altezza delle aspettative.

Negli occhi dei tifosi resta ad esempio quanto accaduto agli ultimi Europei quando Di Lorenzo fu spesso il peggiore in campo, ma nonostante tutto veniva schierato sempre titolare da Luciano Spalletti, suo ex allenatore proprio al Napoli.

Ora anche Mancini ha deciso di puntare su Di Lorenzo contro il Belgio. Ma le risposte non sono state quelle sperate dal Ct. Il terzino azzurro è stato letteralmente travolto da Godts e De Ketelaere, senza offrire spunti neppure in fase offensiva.

Forse anche per questo, intervistato da 'Rai Sport' subito dopo la partita, Di Lorenzo ha chiesto tempo: "È partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi e giovani e nella prima partita ci sta di sbagliare. Se torniamo subito a massacrare i giocatori, non fa bene alla Nazionale. Abbiamo altre partite per fare meglio".