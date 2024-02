Cosa sta succedendo tra Zielinski e il Napoli: le voci sull'Inter, la lista Champions e l'infortunio

Il polacco sembra destinato a lasciare Napoli in estate a costo zero, intanto non giocherà in Champions League.

Piotr Zielinski ed il Napoli non sono mai stati così lontani. Il polacco, in scadenza a giugno, a meno di clamorosi colpi di scena nella prossima stagione giocherà con un'altra maglia. Le voci, sempre più insistenti, lo vedono vicino all'Inter che avrebbe già informato il Napoli della trattativa in corso con Zielinski. E adesso il polacco, punto fermo del Napoli Campione d'Italia, potrebbe finire ai margini della rosa fino al termine della stagione. L'articolo prosegue qui sotto Ma cosa sta succedendo?