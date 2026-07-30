Cosa sta succedendo tra UEFA e FIFA: dall'ipotesi di vendita dei Mondiali al boicottaggio delle Nazionali europee

Di seguito il comunicato integrale dell'UEFA:
"La UEFA e le sue 55 federazioni sono unite e, all'unanimità e senza riserve, respingono la proposta della FIFA di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati.
La Coppa del Mondo non può essere considerata un prodotto da investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. Nel corso delle generazioni, è stata costruita da giocatori, nazionali e tifosi di tutti i continenti. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.
È irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata alla soglia dell'approvazione senza consultarsi approfonditamente con chi ha l'incarico di amministrare questo sport. Non si tratta solo di una grave mancanza di leadership, ma di una vera e propria abdicazione al dovere della FIFA in quanto custode del calcio mondiale.
Le federazioni di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare la cessione irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", ma una forma di governo basata sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la gestione del calcio mondiale.
Ma la nostra opposizione va ben oltre le procedure.
Se investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui format delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più condizionata da ciò che è meglio per lo sport, ma da ciò che è meglio per gli azionisti.
Questo modello non può avere posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare i profitti finanziari. Allo stesso modo, gli interessi delle federazioni, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi non possono essere subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario.
La posizione dell'Europa è chiara: non daremo mai legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale per vendere ciò che gli è stato semplicemente affidato in custodia per le prossime generazioni.
A seguito degli odierni colloqui, nessuna nazionale UEFA parteciperà alle competizioni FIFA finché queste proposte rimarranno sul tavolo, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata.
Nessuno deve avere dubbi: la UEFA e le sue federazioni si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.
Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non per ciò che sono disposte ad accettare, ma per ciò con cui si rifiutano di scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti.
Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio e gli apparterrà per sempre. Finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".