Cosa sta succedendo tra UEFA e FIFA: dall'ipotesi di vendita dei Mondiali al boicottaggio delle Nazionali europee

Non sono passate neanche due settimane da quando Gianni Infantino, presidente della FIFA, consegnava nelle mani di Rodri il trofeo della Coppa del Mondo dopo la vittoria della Spagna in finale dei Mondiali contro l'Argentina che è scoppiato un vero e proprio caso diplomatico (e qualcosa in più) tra la stessa federazione internazionale e la UEFA.

Ma perché? Perché, in sintesi, ma ci torniamo dopo, è stata diffusa, e poi confermata, la notizia che la FIFA voglia "vendere" proprio i Mondiali. Ma in che senso "vendere i Mondiali"?

Ecco allora che in questa pagina proviamo a ricostruire cosa sta succedendo tra UEFA e FIFA e, ovviamente, in che modo la federazione con a capo Gianni Infantino vuole "vendere" la Coppa del Mondo.