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Ceferin InfantinoGetty
Antonio Torrisi

Cosa sta succedendo tra UEFA e FIFA: dall'ipotesi di vendita dei Mondiali al boicottaggio delle Nazionali europee

Coppa del Mondo

È scontro tra le federazioni internazionali del calcio, con Ceferin e Infantino protagonisti: tutte le tappe che hanno portato alla dura presa di posizione della UEFA contro la FIFA.

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Non sono passate neanche due settimane da quando Gianni Infantino, presidente della FIFA, consegnava nelle mani di Rodri il trofeo della Coppa del Mondo dopo la vittoria della Spagna in finale dei Mondiali contro l'Argentina che è scoppiato un vero e proprio caso diplomatico (e qualcosa in più) tra la stessa federazione internazionale e la UEFA.

Ma perché? Perché, in sintesi, ma ci torniamo dopo, è stata diffusa, e poi confermata, la notizia che la FIFA voglia "vendere" proprio i Mondiali. Ma in che senso "vendere i Mondiali"?

Ecco allora che in questa pagina proviamo a ricostruire cosa sta succedendo tra UEFA e FIFA e, ovviamente, in che modo la federazione con a capo Gianni Infantino vuole "vendere" la Coppa del Mondo.

  • PERCHÉ LA FIFA VUOLE "VENDERE" I MONDIALI?

    Facciamo un passo indietro e torniamo al 28 luglio, data in cui il Financial Times anticipa una notizia che verrà presto confermata dalla FIFA: la federazione internazionale vorrebbe creare una società, controllata dalla stessa FIFA, volta ad attrarre investitori esterni e trasformare in liquidità tutto il "sistema" che mette in moto i Mondiali di calcio.

    Cioè? La FIFA vorrebbe affidarsi alla FFE, ovvero la "FIFA Forward Enterprise" che, stando a quanto comunicato dalla stessa FIFA, "consoliderebbe i diritti commerciali e le attività relative agli eventi della FIFA". Ecco, la FIFA quindi starebbe valutando la vendita di una quota di minoranza della FFE a investitori esterni, valutata circa 20 miliardi di dollari, con JPMorgan incaricata di seguire l'operazione (il controllo della FFE rimarrebbe alla FIFA). Insomma, questo si intende per "vendere il Mondiale".

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  • CHE COS'È LA FFE: COSA FA E COME OPERA

    LA FFE, nello specifico, e per intenderci, gestirebbe "i diritti commerciali e le operazioni relative agli eventi FIFA, coprendo tutte le competizioni di proprietà dalla federazione calcistica internazionale" e quindi anche sponsorizzazioni, trasmissioni e licenze.

    Secondo la FIFA, con i finanziamenti della FFE verrebbero portati nelle casse di ogni federazione circa 20 milioni di euro per il periodo 2027/30, di gran lunga superiore rispetto agli otto milioni previsti dal programma attuale, ovvero quello del periodo 2023/2026. In totale si tratterebbe di un giro d'affari di oltre 4 miliardi (se si contano tutte le 211 federazioni).

    Ma è già attivo il progetto di Infantino? No: serve che la maggioranza delle federazioni sia d'accordo con il presidente della FIFA, che ha garantito che "la FIFA continuerà a governare il calcio e i suoi tornei".

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  • COSA HA RISPOSTO LA UEFA AL PROGETTO FIFA DI VENDERE I MONDIALI

    L'UEFA non si è fatta trovare impreparata e ha risposto sui social, sempre il 28 luglio, spiegando che quanto letto "oltrepassa un limite che le istituzioni che governano il calcio non dovrebbero mai superare. L'UEFA prenderà la questione estremamente sul serio, così come ogni Federazione calcistica nazionale e ogni parte interessata: leghe, club, giocatori, tifosi, governi e chiunque abbia a cuore il futuro del gioco del calcio. L'anima e la gestione del calcio non sono beni da scambiare, soprattutto in assenza di trasparenza su chi ne possa trarre un profitto finanziario. Nessuno di noi è il proprietario del calcio. Non spetta alla FIFA venderlo".

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  • SCONTRO UEFA-FIFA: LE FEDERAZIONI EUROPEE BOICOTTANO I MONDIALI?

    Il giorno seguente, ovvero il 29 luglio, l'UEFA ha nuovamente detto la sua: "L'UEFA sa che esiste una forte e crescente opposizione al piano della FIFA. La FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici", si legge in un passaggio della nota.

    E il 30 luglio è arrivata la netta presa di posizione della federazione europea: possibile boicottaggio. In che senso?

    Con un comunicato sul suo sito ufficiale, in linea con le idee delle 55 federazioni europee, l'UEFA fa sapere di essere pronta a boicottare le competizioni FIFA. Insomma, finché il progetto non viene ritirato, le nazionali europee non partecipano ad alcuna competizione organizzata dalla FIFA, già dai prossimi Mondiali femminili U20 e U17 (in programma tra settembre e 2026) e dai prossimi Mondiali U17, in programma tra novembre e dicembre.


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  • IL COMUNICATO UEFA CONTRO LA FIFA

    Di seguito il comunicato integrale dell'UEFA:

    "La UEFA e le sue 55 federazioni sono unite e, all'unanimità e senza riserve, respingono la proposta della FIFA di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati.

    La Coppa del Mondo non può essere considerata un prodotto da investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. Nel corso delle generazioni, è stata costruita da giocatori, nazionali e tifosi di tutti i continenti. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

    È irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata alla soglia dell'approvazione senza consultarsi approfonditamente con chi ha l'incarico di amministrare questo sport. Non si tratta solo di una grave mancanza di leadership, ma di una vera e propria abdicazione al dovere della FIFA in quanto custode del calcio mondiale.

    Le federazioni di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare la cessione irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", ma una forma di governo basata sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la gestione del calcio mondiale.

    Ma la nostra opposizione va ben oltre le procedure.

    Se investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui format delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più condizionata da ciò che è meglio per lo sport, ma da ciò che è meglio per gli azionisti.

    Questo modello non può avere posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare i profitti finanziari. Allo stesso modo, gli interessi delle federazioni, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi non possono essere subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario.

    La posizione dell'Europa è chiara: non daremo mai legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale per vendere ciò che gli è stato semplicemente affidato in custodia per le prossime generazioni.

    A seguito degli odierni colloqui, nessuna nazionale UEFA parteciperà alle competizioni FIFA finché queste proposte rimarranno sul tavolo, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata.

    Nessuno deve avere dubbi: la UEFA e le sue federazioni si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

    Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non per ciò che sono disposte ad accettare, ma per ciò con cui si rifiutano di scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti.

    Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio e gli apparterrà per sempre. Finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".