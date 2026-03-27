Cosa sta succedendo tra Lukaku e il Napoli: gli infortuni, la scelta del belga, la posizione del club e il rischio di finire fuori rosa

Ed allora eccolo lo strappo, con Lukaku che ha scelto di riatletizzarsi in Belgio anziché rientrare a Castel Volturno dopo aver stabilito con staff tecnico e federcalcio belga di saltare le amichevoli previste durante la sosta contro Stati Uniti e Messico.

Atteso giovedì a Napoli, Big Rom è rimasto in patria per svolgere un lavoro specifico: una decisione per nulla gradita dalla società di Aurelio De Laurentiis, a tal punto da generare quello che ad oggi risulta un vero e proprio caso.

L'obiettivo del centravanti è presentarsi al rush conclusivo della stagione recuperando più terreno possibile in termini di condizione atletica, influenzata enormemente dal grave infortunio e da carichi studiati ad hoc durante il percorso di recupero.

Ecco perché Lukaku ha preferito lavorare in Belgio, nell'ottica di ritrovare una forma che gli consenta di rendersi d'aiuto per il Napoli nella volata Champions: sedute tese ad ottimizzarne gli standard di prestazione nell'immediato, oltretutto perché all'orizzonte - una volta terminate le fatiche in azzurro - ci sono i Mondiali, dove il Belgio punta a recitare un ruolo di rilievo. Così come il suo 9, impegnato nella risalita fisica da cui stanno scaturendo dissidi e scenari inattesi.