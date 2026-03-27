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Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Cosa sta succedendo tra Lukaku e il Napoli: gli infortuni, la scelta del belga, la posizione del club e il rischio di finire fuori rosa

Serie A
Napoli
R. Lukaku

La scelta di allenarsi in Belgio da parte di Lukaku è legata alla volontà di presentarsi alla volata finale e ai Mondiali nella miglior forma possibile, ma il Napoli non gradisce: Big Rom rischia di essere messo fuori rosa.

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Romelu Lukaku ha scelto di allenarsi in Belgio, il Napoli non l'ha presa bene.

Il caso nato improvvisamente a Castel Volturno ha agitato la pausa per le Nazionali, che fa da ponte alla preparazione alla supersfida di Pasquetta col Milan.

Antonio Conte si è concesso qualche giorno di relax, nel frattempo in casa azzurra si registrano i malumori generati dal mancato rientro (non concordato) di Big Rom.

Una mossa che genera reazioni e rischia di provocare conseguenze nel matrimonio tra il calciatore ed il club, legata ad ogni modo alla volontà dell'attaccante di regalarsi il miglior finale di stagione - con annessa appendice Mondiale - possibile.

Ma cosa sta succedendo tra Lukaku e il Napoli?

  • GLI INFORTUNI

    Lukaku, come è ormai noto, ha dovuto saltare un'enorme fetta dell'annata in corso a causa della lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra rimediata a Ferragosto nell'amichevole contro l'Olympiacos.

    Il lungo stop lo ha costretto a lavorare duramente per tornare quanto prima a disposizione di Conte, incappando in tempi allungati da ricadute e problemi collaterali, riuscendo a far capolino in panchina a dicembre durante la Supercoppa Italiana (ma soltanto per far gruppo) e tornando a giocare a fine gennaio all'Allianz Stadium contro la Juve, match che ne ha sancito il rientro ad oltre 5 mesi dall'infortunio di Castel di Sangro.

    Da lì in avanti qualche scampolo di gare ed il goal decisivo segnato a Verona, momento del riscatto ed emozionante (vedi le lacrime post-gara parlando del padre scomparso) che sembrava avergli fatto azzerare i recenti patemi e che invece non è stato seguito da progressi sia fisici che dal punto di vista del rendimento.

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  • LA SCELTA DI ALLENARSI IN BELGIO

    Ed allora eccolo lo strappo, con Lukaku che ha scelto di riatletizzarsi in Belgio anziché rientrare a Castel Volturno dopo aver stabilito con staff tecnico e federcalcio belga di saltare le amichevoli previste durante la sosta contro Stati Uniti e Messico.

    Atteso giovedì a Napoli, Big Rom è rimasto in patria per svolgere un lavoro specifico: una decisione per nulla gradita dalla società di Aurelio De Laurentiis, a tal punto da generare quello che ad oggi risulta un vero e proprio caso.

    L'obiettivo del centravanti è presentarsi al rush conclusivo della stagione recuperando più terreno possibile in termini di condizione atletica, influenzata enormemente dal grave infortunio e da carichi studiati ad hoc durante il percorso di recupero.

    Ecco perché Lukaku ha preferito lavorare in Belgio, nell'ottica di ritrovare una forma che gli consenta di rendersi d'aiuto per il Napoli nella volata Champions: sedute tese ad ottimizzarne gli standard di prestazione nell'immediato, oltretutto perché all'orizzonte - una volta terminate le fatiche in azzurro - ci sono i Mondiali, dove il Belgio punta a recitare un ruolo di rilievo. Così come il suo 9, impegnato nella risalita fisica da cui stanno scaturendo dissidi e scenari inattesi.

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  • LA POSIZIONE DEL NAPOLI: LUKAKU FUORI ROSA?

    Il Napoli come detto non ha gradito ed appare irritato, inaugurando un muro contro muro generato dalla permanenza in patria della punta.

    Sky parla di multa praticamente certa, ma c'è di più: se Lukaku alla ripresa degli allenamenti della prossima settimana - fissata per martedì - non dovesse presentarsi, continuando ad allenarsi in Belgio, verrebbe messo fuori rosa.

    Si tratterebbe del secondo 'ordine' non rispettato dal giocatore e a quel punto, sulla scia di quanto sta avvenendo, il caso rischierebbe di tradursi in rottura.

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