Cosa sta succedendo tra Lukaku e il Napoli: gli infortuni, la scelta del belga, la posizione del club e il rischio di finire fuori rosa

Romelu Lukaku ha scelto di allenarsi in Belgio, il Napoli non l'ha presa bene.
Il caso nato improvvisamente a Castel Volturno ha agitato la pausa per le Nazionali, che fa da ponte alla preparazione alla supersfida di Pasquetta col Milan.
Antonio Conte si è concesso qualche giorno di relax, nel frattempo in casa azzurra si registrano i malumori generati dal mancato rientro (non concordato) di Big Rom.
Una mossa che genera reazioni e rischia di provocare conseguenze nel matrimonio tra il calciatore ed il club, legata ad ogni modo alla volontà dell'attaccante di regalarsi il miglior finale di stagione - con annessa appendice Mondiale - possibile.
Ma cosa sta succedendo tra Lukaku e il Napoli?