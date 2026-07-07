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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Stefano Silvestri

Cosa sta succedendo tra Ederson, l'Atalanta e il Manchester United: perché il brasiliano non è ancora ufficiale

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L'accordo totale tra tutte le parti è arrivato già prima dei Mondiali, ma l'ufficialità del trasferimento di Ederson al Manchester United non è ancora arrivata: il motivo.

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L'Atalanta ha appena mandato un giocatore brasiliano ai Mondiali. Perché sì, Ederson è ancora a tutti gli effetti un elemento nerazzurro.

Ma l'ex salernitano non si era trasferito al Manchester United? Sì. O meglio, no. Non ufficialmente, almeno. Ed è questo l'inghippo che sta facendo discutere in questi giorni, in concomitanza peraltro con l'eliminazione della squadra di Ancelotti per mano della Norvegia.

Perché Ederson non è ancora stato ufficializzato dal Manchester United? La motivazione e cosa sta succedendo tra il brasiliano, i Red Devils e l'Atalanta.

  • L'ACCORDO RAGGIUNTO A GIUGNO

    Partiamo dall'accordo tra le parti, che è totale e coinvolge sia i due club che il calciatore. Un'intesa trovata addirittura nei primi giorni di giugno, dunque prima che iniziassero i Mondiali.

    Giusto per avere un quadro: a quei tempi Ederson era ancora convinto che in Nord America non ci sarebbe andato. Ancelotti lo aveva escluso dalle convocazioni, salvo inserirlo in extremis per sopperire all'assenza del romanista Wesley, infortunatosi in una delle amichevoli di preparazione.

    Ederson, insomma, si è presentato nel ritiro del Brasile fresco di accordo con lo United. Il quale aveva a sua volta accettato di versare 45 milioni di euro complessivi (40+5) nelle casse atalantine.

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  • PERCHÉ NON È ANCORA UFFICIALE

    Se nei giorni scorsi alcune voci provenienti dal Brasile hanno messo in dubbio la buona riuscita dell'operazione, la realtà è diversa. E ha a che fare con le visite mediche di Ederson.

    Il giocatore dell'Atalanta ha effettuato solamente dei test medici con il Brasile. Ma le visite vere e proprie, considerando il suo impegno ai Mondiali, verranno effettuate soltanto in un secondo momento in Inghilterra.

    Soltanto in seguito, dopo che questo step sarà stato completato, il Manchester United potrà finalmente procedere con gli ultimi passi: la firma e l'ufficialità di Ederson.

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  • LA CONFERMA DEL MANCHESTER UNITED

    A confermare come l'operazione Ederson non sia in pericolo, del resto, è stato lo stesso Manchester United. Una fonte del club ha spiegato a TEAMTalk proprio questo discorso, ovvero la necessità di far effettuare al brasiliano delle visite mediche prima di ufficializzarne l'acquisto.

    "Non ci sono problemi con il trasferimento di Ederson. Dovrà sottoporsi a una visita medica in Inghilterra non appena sarà logisticamente possibile, e tutto ciò verrà confermato a tempo debito, ma il trasferimento è assolutamente confermato e procederà regolarmente".

    L'estromissione dai Mondiali del Brasile da parte della Norvegia è destinata a velocizzare il tutto: Ederson è già libero da impegni e già in questi giorni dovrebbe volare in Inghilterra per scrivere il capitolo finale dell'affare.

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    UN MONDIALE DELUDENTE

    Per quanto riguarda il Mondiale di Ederson, non è stato particolarmente incoraggiante in vista della nuova avventura in Premier League. Anzi, tutt'altro: è stato decisamente deludente.

    Il giocatore nerazzurro è rimasto tra le ultime scelte di Ancelotti, sedendosi in panchina per quasi tutto il tempo: è rimasto a guardare dall'inizio alla fine in quattro partite sulle sei disputate dal Brasile.

    Ederson è entrato nei minuti finali della gara contro Haiti, col punteggio già ampiamente al sicuro. Mentre il suo ingresso contro la Norvegia non ha portato benissimo: qualche secondo dopo Haaland ha trovato lo 0-1, raddoppiando nel finale prima dell'inutile rigore dell'1-2 di Neymar.

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