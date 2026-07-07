Cosa sta succedendo tra Ederson, l'Atalanta e il Manchester United: perché il brasiliano non è ancora ufficiale

L'Atalanta ha appena mandato un giocatore brasiliano ai Mondiali. Perché sì, Ederson è ancora a tutti gli effetti un elemento nerazzurro.

Ma l'ex salernitano non si era trasferito al Manchester United? Sì. O meglio, no. Non ufficialmente, almeno. Ed è questo l'inghippo che sta facendo discutere in questi giorni, in concomitanza peraltro con l'eliminazione della squadra di Ancelotti per mano della Norvegia.

Perché Ederson non è ancora stato ufficializzato dal Manchester United? La motivazione e cosa sta succedendo tra il brasiliano, i Red Devils e l'Atalanta.