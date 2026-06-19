Cosa sta succedendo in Portogallo con Cristiano Ronaldo: le parole di Joao Neves che hanno fatto esplodere i tifosi di CR7

Le parole del centrocampista del PSG Joao Neves dopo il pareggio all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo hanno creato una reazione clamorosa.

"Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo - ha spiegato Joao Neves - ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri"

Dichiarazioni che hanno fatto insorgere i 'ronaldiani', al punto che il profilo Instagram di Joao Neves è stato invaso da centinaia di migliaia di commenti, alcuni piuttosto pesanti, che invitano il centrocampista a passare di più il pallone a CR7 e a portargli maggiore rispetto.







