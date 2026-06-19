Cosa sta succedendo in Portogallo con Cristiano Ronaldo: le parole di Joao Neves che hanno fatto esplodere i tifosi di CR7

Il deludente esordio di Cristiano Ronaldo ai Mondiali ha creato dibattito ovunque nel mondo.
C'è chi lo difende, c'è chi se la prende con il ct portoghese Martinez e c'è invece chi attacca direttamente i compagni di squadra di CR7.
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Il deludente esordio di Cristiano Ronaldo ai Mondiali ha creato dibattito ovunque nel mondo.
C'è chi lo difende, c'è chi se la prende con il ct portoghese Martinez e c'è invece chi attacca direttamente i compagni di squadra di CR7.
Le parole del centrocampista del PSG Joao Neves dopo il pareggio all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo hanno creato una reazione clamorosa.
"Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo - ha spiegato Joao Neves - ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri"
Dichiarazioni che hanno fatto insorgere i 'ronaldiani', al punto che il profilo Instagram di Joao Neves è stato invaso da centinaia di migliaia di commenti, alcuni piuttosto pesanti, che invitano il centrocampista a passare di più il pallone a CR7 e a portargli maggiore rispetto.
Non solo Joao Neves, a essere presi di mira anche i vari Bruno Fernandes, Vitinha e Pedro Neto. Secondo i tifosi è stato messo in scena una sorta di 'boicottaggio' nei confronti di Ronaldo, volutamente non servito a dovere.
Teoria che francamente appare fuori da ogni logica. E anche la stampa portoghese ha confermato che lo spogliatoio della Nazionale lusitana non è affatto schierato contro CR7, semplicemente la squadra non ha girato nella gara d'esordio e Ronaldo è stato il primo a farne le spese.
A proposito di stampa, il famoso quotidiano 'A Bola' ci è andato giù parecchio duro con Ronaldo.
"Grazie di tutto Cristiano, ora è il momento di andare", il forte titolo dell'editoriale di Nuno Saraiva.
Di sicuro, al netto dei commenti e dei rumours, la prossima partita contro l'Uzbekistan rappresenta un crocevia fondamentale per CR7 e per tutto il Portogallo.
D'altronde le cose, nel calcio, cambiano in fretta. Lo sappiamo bene.