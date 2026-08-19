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Anguissa NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa sta succedendo con Anguissa: l'irritazione del giocatore, la corte dell'Atalanta, la posizione del Napoli

Calciomercato
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A. Zambo Anguissa

Il centrocampista camerunense è rimasto nella rosa di Allegri nonostante le voci che parlavano di separazione. Ma la sua situazione continua a non essere delle più rosee.

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"E siamo ancora qua", canterebbe Vasco Rossi. Anche Frank Anguissa è ancora qua, ovvero al Napoli. Ed è una permanenza che, nelle scorse settimane, non poteva assolutamente essere data per scontata.

Attenzione, però: non è tutto rose e fiori come potrebbe accadere. C'è qualcosina che sta covando nelle profondità, ed è legato alla situazione contrattuale di Anguissa, per nulla semplice da sbrogliare. Il tutto mentre c'è un campionato da iniziare, torneo che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri esordire in casa del Genoa.

Che cosa sta succedendo con Anguissa? Tra le voci di addio e il campo, la situazione dell'ex centrocampista del Fulham.


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  • LA QUESTIONE RINNOVO

    Tutto ruota attorno al contratto di Anguissa, come già accennato. Contratto che andrà in scadenza tra meno di un anno, ovvero il 30 giugno del 2027.

    I dialoghi per il rinnovo fino al 2030 del trentunenne (compirà 32 anni a novembre) centrocampista sono in corso da tempo. Ma ancora non hanno portato a un avvicinamento sensibile, dunque a un accordo per il prolungamento.

    Il rischio per il Napoli, insomma, è il solito in queste situazioni: perdere a parametro zero Anguissa per fine contratto, non riuscendo così a intascare neppure un euro dal suo addio.

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  • ANGUISSA IRRITATO

    Secondo Fabrizio Romano, Anguissa non sta vivendo granché bene questa vicenda: il camerunense viene definito "irritato", in quanto si sarebbe atteso un riconoscimento che il Napoli al contrario non è disposto a dargli nel nuovo contratto.

    In ogni caso, il giocatore sta gestendo il tutto con grande professionalità. Allenandosi nel migliore dei modi, dunque, senza far trasparire il proprio mal di pancia.

    Per questo è presumibile che proprio Anguissa, a meno che la scelta tecnica non vada in un'altra direzione, sarà uno dei tre centrocampisti che Allegri utilizzerà dall'inizio nella prima di campionato contro il Genoa. Senza, insomma, che il contratto influisca sul campo.

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  • TRA CAMPO E CONTRATTO

    Anguissa, del resto, è reduce da un precampionato positivo. Diversamente dal finale dello scorso campionato, nel quale era apparso l'ombra del giocatore dominante che aveva contribuito alla conquista di due Scudetti da parte del Napoli.

    L'infortunio rimediato a novembre di un anno fa, insomma, è il passato. Frank ha dato prova di averlo superato, ha mostrato buoni segnali e ora si candida a un posto per la gara di Marassi. E, in generale, per la nuova stagione.

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  • Giuntoli JuventusGetty Images

    MA L'ATALANTA...

    In tutto questo, però, attenzione sempre al mercato. Specialmente in questo momento, il più caldo, quando alla conclusione della finestra mancano ormai meno di due settimane.

    L'Atalanta è segnalata proprio su Anguissa, giocatore che sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Maurizio Sarri così come lo è per quello di Allegri. A Bergamo, da qualche settimana, c'è peraltro Cristiano Giuntoli. Ovvero il dirigente che lo ha portato a Napoli e in Italia.

    Voci normali, dettate proprio dalla situazione contrattuale molto complicata di Anguissa. Il rischio di un addio immediato sembra essere minimo, in realtà: Allegri lo stima e punta su di lui. Quello di una separazione a parametro zero, invece, si sta concretizzando sempre più ogni giorno che passa.

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