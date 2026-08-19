Cosa sta succedendo con Anguissa: l'irritazione del giocatore, la corte dell'Atalanta, la posizione del Napoli

"E siamo ancora qua", canterebbe Vasco Rossi. Anche Frank Anguissa è ancora qua, ovvero al Napoli. Ed è una permanenza che, nelle scorse settimane, non poteva assolutamente essere data per scontata.

Attenzione, però: non è tutto rose e fiori come potrebbe accadere. C'è qualcosina che sta covando nelle profondità, ed è legato alla situazione contrattuale di Anguissa, per nulla semplice da sbrogliare. Il tutto mentre c'è un campionato da iniziare, torneo che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri esordire in casa del Genoa.

Che cosa sta succedendo con Anguissa? Tra le voci di addio e il campo, la situazione dell'ex centrocampista del Fulham.







