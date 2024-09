Cosa sta succedendo al Bologna: la difficile posizione di Italiano, un mercato "medio" e tanti dubbi

Dal sogno Champions League alle paure d'inizio stagione: il club rossoblù non sta riuscendo a rialzare la testa.

Il timore che quella del Bologna fosse una "One Season Wonder" (come direbbero quelli bravi) era lecito, sì, almeno quanto concreto: ma d'altronde, nel calcio, va bene anche così. "Chissene" del futuro, di un domani che obbliga tutti a riflessioni, ulteriori programmazioni e sfide senza alcun dubbio importante. La festa in piazza per la Champions League acquisita ha catapultato l'Italia calcistica a tempi in cui anche le medio-piccole potevano sognare qualcosa in più.

Insomma: nessuno, o quasi, in Serie A è rimasto impassibile di fronte all'impresa del gruppo allenato da Thiago Motta, facendo però seguire una delle più realistiche questioni che, adesso, si è concretizzata: "Ok, sì, bello tutto. Ma l'anno prossimo?".

L'avvio di stagione di quella che è diventata la squadra di Vincenzo Italiano ha riportato tutti sulla terra: dal sogno ai dubbi. Al Bologna, adesso, dopo l'ennesima gara senza vittoria (questa volta contro il neopromosso Como) è tempo di "nuove" riflessioni.