Cosa sta succedendo alla Salernitana: le dimissioni di Sottil, le ambizioni e il calciomercato

Sfumata la trattativa per il passaggio di proprietà alla Brera Holding, Iervolino ridimensiona il progetto Salernitana: l’allenatore Sottil lascia.

Un colpo di teatro inaspettato (o quasi) e che cambia di molto le ambizioni e le prospettive della Salernitana.

L’ultima domenica di giugno 2024 verrà infatti ricordata come un giorno nero per la società granata. Nelle scorse ore, infatti, è saltata la trattativa per la cessione della Salernitana alla Brera Holding, con il timone del club che resta nelle mani di Iervolino.

Un mancato passaggio di testimone che porterà a un ridimensionamento importante in casa Salernitana, società che al termine dell’ultimo campionato è retrocessa in Serie B e che già preparava un mercato importante per risalire subito.

Con la mancata svolta societaria invece gli scenari e le prospettive cambiano e di molto. La prima novità riguarda già la panchina, dove non ci sarà Andrea Sottil, l’allenatore scelto ufficialmente 10 giorni fa dalla proprietà granata.