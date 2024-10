Cosa sta succedendo a Lorenzo Pellegrini: dai fischi all'espulsione, è un avvio di stagione da dimenticare

Il capitano giallorosso, ancora a secco, è sempre nel mirino della tifoseria. E il rosso contro il Belgio non fa che complicare la sua situazione.

Sui social, naturalmente, la caccia all'uomo si è scatenata all'istante. È bastato che Lorenzo Pellegrini si facesse anticipare da Theate, che piantasse i propri tacchetti sulla caviglia dell'ex bolognese, che l'iniziale giallo si trasformasse in rosso dopo l'intervento del VAR, per crocifiggerlo su pubblica piazza.

La colpa principale di tutto questo, se vogliamo, non è stata neppure sua. Tutto è nato dalla scelta sbagliata di Bastoni, che invece di lanciare lungo su Retegui come avrebbe preteso Spalletti ha cercato il 10. Disimpegno impreciso in una zona di campo in cui ogni pallone perso, in ossequio alla benedetta-maledetta costruzione dal basso, rischia di essere sanguinoso. E così è stato.

Il problema è che alla fine i riflettori si sono accesi su Pellegrini. Di nuovo. Una sorta di Fantozzi giallorosso, perseguitato dalla nuvoletta della sfortuna e da un inizio di stagione che definire complicato è quasi un eufemismo, alla luce di tutto quel che è successo.