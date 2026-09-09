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Antonio ConteGetty Images
Marco Trombetta

Cosa sta facendo oggi Antonio Conte: perché non allena e l'opzione anno sabbatico dopo l'addio al Napoli

Serie A

Antonio Conte è rimasto senza panchina dopo aver lasciato il Napoli al termine della scorsa stagione. Cosa fa oggi e quale può essere il suo futuro.

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Stupisce il fatto che tra gli allenatori liberi ci sia ancora Antonio Conte, specialmente dopo le tanti voci estive che lo volevano di ritorno sulla panchina della Nazionale.

Oggi, però, Conte è senza squadra e potrebbe anche rimanerci per questa stagione.

  • IL RITORNO ALLA JUVENTUS

    Sempre nell'aria, ma mai concretizzato. Il ritorno di Antonio Conte alla Juventus è rimasto sospeso e dopo l'addio al Napoli sembrava nuovamente prendere quota.

    La possibile rivoluzione bianconera dopo la mancata qualificazione in Champions non si è però alla fine verificata. La Juve ha deciso di confermare la fiducia a Spalletti, chiudendo la strada a un Conte bis.

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  • TRA NAZIONALE E ARABIA SAUDITA

    A un certo un altro ritorno, quello sulla panchina della Nazionale, sembrava persino cosa fatta.

    A parole, però, perché secondo lo stesso Conte non c'è stato mai un dialogo concreto con la FIGC per riportarlo alla guida della Nazionale.

    "Non sono stato contattato - ha spiegato a DAZN - la mia esperienza da ct è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo".

    Un ricordo che è rimasto tale, visto che la panchina è stata poi affidata a Roberto Mancini. Per un po' è rimasta in piedi anche l'opzione Arabia Saudita, con l'Al-Ittihad pronta ad offrire a Conte un contratto monstre, ma anche in questo caso ai rumours non ha fatto seguito la concretezza.

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  • IL RETROSCENA FIORENTINA

    L'ultima indiscrezione è stata quella riguardante la Fiorentina.

    Pare che Paratici, dopo l'esonero di Grosso, ci avesse provato a portare Conte a Firenze, ma le garanzie tecniche ed economiche richieste dal tecnico salentino si sono subito rivelate due nodi importanti anche solo per andare a provare a intavolare una trattativa in un momento tanto delicato della stagione viola.

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  • ANNO SABBATICO, ANCORA UNA VOLTA

    Conte, oggi, aspetta l'occasione giusta, che potrebbe profilarsi solamente in caso di esonero clamoroso da parte di una big italiana ed europea.

    Tra l'altro Conte è uno che non ama troppo arrivare a stagione in corso, lo ha fatto praticamente soltanto una volta, nel novembre 2021, quando ha sostituito Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham, centrando poi il quarto posto finale.

    L'ipotesi più probabile resta quindi quella dell'anno sabbatico, con Conte fermo per l'intera stagione. Il tecnico lo aveva già fatto nel 2018 e nel 2023, prima di arrivare all'Inter e al Napoli, dopo le esperienze con Chelsea e Tottenham.

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