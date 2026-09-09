Cosa sta facendo oggi Antonio Conte: perché non allena e l'opzione anno sabbatico dopo l'addio al Napoli

A un certo un altro ritorno, quello sulla panchina della Nazionale, sembrava persino cosa fatta.

A parole, però, perché secondo lo stesso Conte non c'è stato mai un dialogo concreto con la FIGC per riportarlo alla guida della Nazionale.

"Non sono stato contattato - ha spiegato a DAZN - la mia esperienza da ct è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo".

Un ricordo che è rimasto tale, visto che la panchina è stata poi affidata a Roberto Mancini. Per un po' è rimasta in piedi anche l'opzione Arabia Saudita, con l'Al-Ittihad pronta ad offrire a Conte un contratto monstre, ma anche in questo caso ai rumours non ha fatto seguito la concretezza.