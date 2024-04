Cosa serve per migliorare l'Inter: le indicazioni dal finale di stagione

Nonostante il dominio assoluto in Serie A questa Inter è ancora migliorabile, il finale di stagione per rendere il quadro più chiaro.

Una squadra capace di chiudere il campionato già a gennaio può essere migliorata? A guardare lo straordinario cammino dell'Inter in Serie A la risposta sembrerebbe scontata.

Difficile, in effetti, trovare qualche pecca nella macchina quasi perfetta costruita dalla coppia Marotta-Ausilio e guidata alla grande da Simone Inzaghi.

Eppure le premature eliminazioni dalle coppe hanno lanciato qualche segnale in tal senso, evidenziando cosa manchi ai nerazzurri per fare un ulteriore passo in avanti.