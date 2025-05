Cosa serve ora al Milan per andare in Europa nella prossima stagione? Tutte le combinazioni

Sfumato l'obiettivo Coppa Italia, i rossoneri possono ancora sperare nell'Europa tramite il campionato: di seguito tutte le combinazioni.

Boccone decisamente amaro per il Milan che, all'Olimpico di Roma, si deve inchinare al cospetto del Bologna di Vincenzo Italiano e vede sfumare l'obiettivo della Coppa Italia.

I rossoneri sono stati condannati dal goal di Dan Ndoye ad inizio ripresa che ha impedito al Diavolo di sollevare al cielo un altro trofeo dopo la Supercoppa vinta nel mese di gennaio in Arabia Saudita.

Ma le brutte notizie per i rossoneri non finiscono qui perché con la sconfitta nella finale di Coppa Italia, Leao e compagni hanno fallito l'opportunità di staccare il pass per una coppa europea, in questo caso l'Europa League. Traguardo che spetta di diritto a chi mette le mani sulla coppa nazionale.

Per il Milan, ora, l'unica chance per qualificarsi ad una delle coppe europee nella stagione 2025/26 passa dal campionato e dalle ultime due giornate: che cosa serve ai rossoneri per non rimanere senza Europa?