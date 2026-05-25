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Catania fansGetty
Stefano Silvestri

Cosa serve al Catania per rimontare l'Ascoli e andare in finale: con quanti goal di scarto devono vincere i siciliani

Serie C
Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
Ascoli Calcio 1898 FC

Il 4-0 dell'andata ipoteca la qualificazione dell'Ascoli, ma c'è ancora una gara di ritorno da giocare al Massimino: cosa serve al Catania per provare a costruire l'impresa.

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La gara d'andata è finita in una maniera che pochissimi avrebbero potuto pronosticare: l'Ascoli ha strapazzato il Catania, imponendosi per 4-0 e ipotecando la qualificazione alla finale playoff di Serie C.

C'è però ancora una gara di ritorno da giocare: andrà in scena mercoledì 27 maggio e decreterà una delle due finaliste (l'altra arriverà da Brescia-Salernitana, 1-1 nell'andata dell'Arechi).

Il Catania insomma è quasi fuori, ma non condannato matematicamente: cosa servirà dunque alla formazione di Mimmo Toscano per ribaltare l'Ascoli e andare in finale? Il regolamento dei playoff di Serie C.

  • COSA SERVE AL CATANIA PER PASSARE

    Il Catania ha naturalmente l'obbligo di vincere di goleada per accedere a una finale playoff che allo stato delle cose assomiglia più a un miraggio: i siciliani dovranno imporsi con almeno cinque goal di scarto al ritorno. Con questo scenario passerebbero direttamente il turno, eliminando l'Ascoli.

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  • COSA SUCCEDE COL 4-0

    E se il Catania dovesse vincere a sua volta per 4-0, come fatto dall'Ascoli all'andata? Anche questo sarebbe un risultato ottimo per i siciliani, che si terrebbero in corsa evitando di abbandonare i playoff al 90'.

    In generale, vincendo con quattro goal di scarto con qualsiasi risultato (dunque anche 5-1, 6-2 eccetera) il Catania sarebbe ancora vivo.

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  • CI SONO I TEMPI SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    Il motivo è dato dal fatto che i tempi supplementari sono previsti dal regolamento nelle semifinali playoff di Serie C. Turno questo che, a differenza dei precedenti, non prevede alcuna suddivisione in teste di serie e non teste di serie e alcun favoritismo per il primo gruppo in caso di parità complessiva di punteggio.

    Se il Catania battesse l'Ascoli con quattro goal di scarto, in sostanza, la gara di ritorno proseguirebbe proprio con i supplementari. E poi verrebbe eventualmente decisa dai calci di rigore, in caso di mantenimento dell'equilibrio complessivo al termine dei 120 minuti di gioco.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Si andrebbe ai tempi supplementari, ad esempio, anche se il Catania battesse l'Ascoli 5-1: i goal in trasferta non valgono infatti doppio, esattamente come accade da diverse stagioni anche nelle coppe europee. In questo caso i marchigiani non potrebbero far leva su quel goal segnato fuori casa dopo gli zero messi a segno dai siciliani al Del Duca.

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