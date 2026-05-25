Cosa serve al Catania per rimontare l'Ascoli e andare in finale: con quanti goal di scarto devono vincere i siciliani

La gara d'andata è finita in una maniera che pochissimi avrebbero potuto pronosticare: l'Ascoli ha strapazzato il Catania, imponendosi per 4-0 e ipotecando la qualificazione alla finale playoff di Serie C.

C'è però ancora una gara di ritorno da giocare: andrà in scena mercoledì 27 maggio e decreterà una delle due finaliste (l'altra arriverà da Brescia-Salernitana, 1-1 nell'andata dell'Arechi).

Il Catania insomma è quasi fuori, ma non condannato matematicamente: cosa servirà dunque alla formazione di Mimmo Toscano per ribaltare l'Ascoli e andare in finale? Il regolamento dei playoff di Serie C.