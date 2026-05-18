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Calcio Catania v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Cosa serve al Catania per passare contro il Lecco: basta lo 0-0? Il regolamento dei playoff di Serie C e cosa succede con due pareggi

Serie C
Catania
Catania vs Lecco
Lecco

Il Catania, una delle grandi favorite per la conquista del quarto e ultimo pass per la Serie B, ha pareggiato 0-0 a Lecco la gara d'andata. Cosa serve ai siciliani per approdare alla Final Four.

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Alla fine nessuno ha segnato. Lecco-Catania è finita 0-0 e ogni discorso è stato rimandato a tutti gli effetti alla gara di ritorno, che si disputerà al Massimino nella serata di mercoledì 20 maggio e sarà decisiva per il passaggio del turno.

Una tra Catania e Lecco entrerà a far parte del ristretto gruppo di squadre che giocheranno la Final Four, dunque le semifinali ed eventualmente la doppia finale; l'altra, invece, verrà eliminata e dovrà riprovarci nel prossimo campionato.

Ma cosa servirà al Catania (e al Lecco) per passare il turno e qualificarsi per la Final Four di Serie C dopo lo 0-0 del Rigamonti-Ceppi? Cosa dice il regolamento dei playoff.

  • IL CATANIA SI QUALIFICA SE...

    -Batte il Lecco

    -Pareggia con qualsiasi risultato

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  • COSA SUCCEDE SE CATANIA-LECCO FINISCE CON UN ALTRO PAREGGIO

    Nel caso Catania-Lecco termini con un altro pareggio a pochi giorni di distanza dal primo, a passare il turno sarà la formazione etnea. Perché? Perché si tratta della testa di serie, avendo chiuso il proprio girone al secondo posto ed essendo entrata nei playoff proprio a partire dal Secondo turno nazionale.

    Con due pareggi, dunque, la testa di serie viene favorita e va automaticamente alla Final Four. Mentre la non testa di serie viene eliminata già al termine del secondo tempo regolamentare.

    Al Catania basterà di conseguenza un altro 0-0, ma anche un 1-1, un 2-2 e via discorrendo per portare avanti il sogno di tornare in Serie B.

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  • CI SONO I TEMPI SUPPLEMENTARI?

    Ciò significa che i tempi supplementari non sono in ogni caso previsti nel Secondo turno nazionale, e lo stesso dicasi dei calci di rigore. In caso di pareggio con qualsiasi risultato al 90' della gara del Massimino, come detto, a qualificarsi sarà il Catania.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Ciò significa anche che i goal in trasferta non valgono doppio, nel Secondo turno nazionale ma in generale in tutto il percorso dei playoff: il Lecco non si qualificherebbe dunque in caso di 1-1, 2-2 o 3-3, ma ad andare avanti sarebbe il Catania.

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