Cosa serve al Catania per passare contro il Lecco: basta lo 0-0? Il regolamento dei playoff di Serie C e cosa succede con due pareggi

Alla fine nessuno ha segnato. Lecco-Catania è finita 0-0 e ogni discorso è stato rimandato a tutti gli effetti alla gara di ritorno, che si disputerà al Massimino nella serata di mercoledì 20 maggio e sarà decisiva per il passaggio del turno.

Una tra Catania e Lecco entrerà a far parte del ristretto gruppo di squadre che giocheranno la Final Four, dunque le semifinali ed eventualmente la doppia finale; l'altra, invece, verrà eliminata e dovrà riprovarci nel prossimo campionato.

Ma cosa servirà al Catania (e al Lecco) per passare il turno e qualificarsi per la Final Four di Serie C dopo lo 0-0 del Rigamonti-Ceppi? Cosa dice il regolamento dei playoff.