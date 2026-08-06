Due acquisti, un rinnovo. Il tutto più o meno senza soluzione di continuità. Così la Roma sta provando a placare il malumore di Gian Piero Gasperini, venuto a galla nei giorni scorsi.
L'allenatore piemontese, un po' come aveva fatto un anno fa sempre in questo periodo, dopo l'amichevole persa malamente in casa del Cardiff è uscito allo scoperto. E come spesso accade quando prende la parola, ha spiegato senza troppi giri di parole il proprio pensiero.
Ma negli ultimi giorni qualcosa è successo all'interno della rosa della Roma: è innegabile. Un'accelerazione c'è stata, la volontà di venire incontro alle esigenze di Gasperini pure. E il mercato è ancora lungo: finirà il 1° settembre. Il che significa che il tempo per portare a termine altre mosse c'è.
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