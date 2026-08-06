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Nusa Fofana CacciamaniGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa serve ancora alla Roma sul mercato: da Nusa al sostituto di Angelino, le ultime mosse giallorosse

Calciomercato
Serie A
Roma

In pochi giorni la dirigenza giallorossa ha acquistato Koulierakis e Molina e rinnovato con Pellegrini, placando il malumore di Gasperini. Ma il tempo per rimodellare ulteriormente la rosa c'è.

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Due acquisti, un rinnovo. Il tutto più o meno senza soluzione di continuità. Così la Roma sta provando a placare il malumore di Gian Piero Gasperini, venuto a galla nei giorni scorsi.

L'allenatore piemontese, un po' come aveva fatto un anno fa sempre in questo periodo, dopo l'amichevole persa malamente in casa del Cardiff è uscito allo scoperto. E come spesso accade quando prende la parola, ha spiegato senza troppi giri di parole il proprio pensiero.

Ma negli ultimi giorni qualcosa è successo all'interno della rosa della Roma: è innegabile. Un'accelerazione c'è stata, la volontà di venire incontro alle esigenze di Gasperini pure. E il mercato è ancora lungo: finirà il 1° settembre. Il che significa che il tempo per portare a termine altre mosse c'è.


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  • DUE ACQUISTI, UN RINNOVO

    Nel momento in cui Gasperini spiegava ai giornalisti presenti in Galles il proprio punto di vista, di fatto, la Roma aveva ufficializzato solo un giocatore: Santiago Castro. Poco per chi sperava di rinforzarsi in maniera pesante per affrontare il ritorno in Champions League.

    La Roma e il suo nuovo direttore sportivo Tony D'Amico ci avevano provato, sì. Salvo sbattere contro alcune situazioni impreviste. Come il trasferimento di Mason Greenwood dal Marsiglia al Fenerbahçe, o quello di Crysencio Summerville dal West Ham all'Al Hilal. Entrambi sarebbero dovuti atterrare in Italia, ma sono finiti altrove.

    In pochi giorni, però, ecco che la Roma ha chiuso tre operazioni per... due volti nuovi e mezzo. Nel senso che Konstantinos Koulierakis e Nahuel Molina, quest'ultimo non ancora ufficializzato ma in arrivo dall'Atletico Madrid, sono due acquisti veri e propri. E poi c'è il prolungamento di Lorenzo Pellegrini, sospirato, voluto, chiuso forse con un pochino di ritardo sulla tabella di marcia.

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  • Gasperini RomaGetty Images

    LE ESIGENZE DI GASPERINI

    Basterà tutto questo per definire completo il lavoro di D'Amico e della dirigenza della Roma? No. E lo stesso Gasperini lo ha fatto capire a chiare lettere nella famosa intervista post amichevole col Cardiff.

    "Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi si può switchare tutto: se va via un giocatore, è chiaro che lo devi rimpiazzare, questo è evidente. Il mio obiettivo era questo e non mi sembra un obiettivo così difficile, così insormontabile. È chiaro che stiamo cercando di prendere giocatori di valore, come è stato fatto con Castro. Arriverà questo ragazzo (Koulierakis, ndr) a completare la difesa, perché era necessario: eravamo soltanto in cinque. Avere una rosa con almeno due giocatori per ruolo, per chi fa le coppe è indispensabile. Chi non lo fa paga pesantemente".

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  • NUSA O CHI SULLA TREQUARTI?

    Chiusa l'operazione con l'Atletico per il ritorno in Italia di Molina, e chiuso anche il capitolo rinnovo con Pellegrini, la Roma può tornare a concentrarsi pienamente su una delle missioni principali di questo mercato: prendere un altro trequartista.

    La permanenza dello stesso Pellegrini non basta: serve un altro elemento che possa alternarsi o giocare assieme ai vari Soulé e Dybala. Profilo individuato da tempo in Antonio Nusa, gioiello del Lipsia reduce dai Mondiali, balzato al primo posto delle preferenze giallorosse dopo il nulla di fatto per Summerville.

    Ma Nusa costa parecchio, forse troppo anche per chi potrà contare sugli introiti della Champions League: 55 milioni di euro. Lui stesso ha peraltro dichiarato a Sky Deutschland di non aver "mai chiesto di lasciare il Lipsia".

    Lo scenario, insomma, si presenta particolarmente complicato. Ed è per questo che la Roma si sta guardando attorno sul mercato alla ricerca di possibili alternative. Come Malick Fofana del Lione, un altro giovane, classe 2005 nel giro anche della Nazionale belga.

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  • IL SOSTITUTO DI ANGELINO

    Servirà infine, al netto di altre possibili modifiche alla rosa magari a centrocampo, un altro esterno a tutta fascia. Sinistro, stavolta.

    Il motivo? Angelino ha appena preso la via di La Coruna e in precedenza se n'era andato anche il deludente Tsimikas. Serve un sostituto dello spagnolo, visto che da quella parte c'è Wesley e ok, ma dietro di lui la situazione non è delle più rosee (anche Rensch, che può giocare a sinistra, è destro di piede).

    Alessio Cacciamani del Torino piace e non poco. La Roma vorrebbe regalarlo per Gasperini, operazione per il futuro e non soltanto per il presente, ma per il momento il Toro fa muro. Durante l'amichevole contro il Vado, anche i tifosi granata hanno fatto capire il punto di vista della piazza chiedendo a gran voce la sua permanenza.

    15 milioni di euro più bonus: questa è la richiesta proveniente da Torino. La Roma vorrebbe spendere qualcosina in meno, ma i granata non sembrano essere disposti ad alcuna apertura. Ma si tratta: del resto c'è quasi un mese di tempo.

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