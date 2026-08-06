Basterà tutto questo per definire completo il lavoro di D'Amico e della dirigenza della Roma? No. E lo stesso Gasperini lo ha fatto capire a chiare lettere nella famosa intervista post amichevole col Cardiff.

"Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi si può switchare tutto: se va via un giocatore, è chiaro che lo devi rimpiazzare, questo è evidente. Il mio obiettivo era questo e non mi sembra un obiettivo così difficile, così insormontabile. È chiaro che stiamo cercando di prendere giocatori di valore, come è stato fatto con Castro. Arriverà questo ragazzo (Koulierakis, ndr) a completare la difesa, perché era necessario: eravamo soltanto in cinque. Avere una rosa con almeno due giocatori per ruolo, per chi fa le coppe è indispensabile. Chi non lo fa paga pesantemente".