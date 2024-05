Cosa serve alla Roma per qualificarsi in finale di Europa League 2024: con quali risultati elimina il Bayer Leverkusen

Dopo lo 0-2 nell'andata della semifinale di Europa League, i giallorossi De Rossi si giocheranno il passaggio in finale alla BayArena di Leverkusen.

Gli ultimi 90 minuti, o forse 120, prima della finale. La Roma di Daniele De Rossi si gioca un posto nell'ultimo attimo dell'Europa League nella sfida della BayArena di Leverkusen contro il Bayer campione di Germania guidato da Xabi Alonso.

All'Olimpico, la formazione tedesca passa con un goal per tempo: Grimaldo e Wirtz approfittano del regalo di Karsdorp e colpiscono, mentre nella ripresa Andrich disegna una traiettoria perfetta che batte per la seconda volta Svilar.

Servirè un successo in terra teutonica alla Roma di De Rossi, e con almeno due goal di scarto.

Una vera e propria impresa, considerando che il Bayer è ancora imbattuto in stagione con uno 'score' di zero sconfitte in 47 partite disputate tra tutte le competizioni.