Cosa serve alla Juventus per andare ai Playoff della Champions League 2025/2026? Può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi?

La Juventus punta alla qualificazione in Champions League e per raggiungerla ha il destino completamente nelle proprie mani.

Dopo aver pareggiato le prime due partite contro Borussia Dortmund e Villarreal, i bianconeri sono caduti al 'Bernabeu' e non sono andati oltre l'1-1 contro lo Sporting.

Nelle successive due partite però sono arrivate due vittorie fondamentali sul campo del Bodo/Glimt e in casa contro il Pafos che hanno permesso alla squadra di Spalletti di salire a quota nove punti.

Ma cosa serve ora alla Juventus per accedere ai Playoff di Champions League? E può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi di finale?