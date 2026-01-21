Pubblicità
Pubblicità
Openda Villarreal Juventus Champions LeagueGetty Images
Lelio Donato

Cosa serve alla Juventus per andare ai Playoff della Champions League 2025/2026? Può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi?

La situazione della Juventus nella fase campionato della Champions League 2025/2026: cosa serve ai bianconeri per qualificarsi ai Playoff nelle ultime partite.

Pubblicità

La Juventus punta alla qualificazione in Champions League e per raggiungerla ha il destino completamente nelle proprie mani.


Dopo aver pareggiato le prime due partite contro Borussia Dortmund e Villarreal, i bianconeri sono caduti al 'Bernabeu' e non sono andati oltre l'1-1 contro lo Sporting.

Nelle successive due partite però sono arrivate due vittorie fondamentali sul campo del Bodo/Glimt e in casa contro il Pafos che hanno permesso alla squadra di Spalletti di salire a quota nove punti.

Ma cosa serve ora alla Juventus per accedere ai Playoff di Champions League? E può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi di finale?

  • LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE

    A metà della settima giornata di Champions League, prima di affrontare in casa il Benfica, la Juventus si trova al diciassettesimo posto in classifica.

    Attualmente quindi i bianconeri dovrebbero giocare i Playoff a marzo per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale.

    • Pubblicità

  • QUANTI PUNTI HA LA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE

    Come detto sopra la Juventus ha fin qui ottenuto nove punti nelle prime sei giornate di Champions League.

    I bianconeri hanno pareggiato tre volte, vincendo le ultime due partite e perdendo solo una volta di misura in casa del Real Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER QUALIFICARSI AGLI SPAREGGI

    Al momento è possibile ipotizzare che per accedere agli spareggi di Champions League serviranno almeno 12-13 punti.

    La Juventus quindi dovrà vincere una delle ultime due partite contro Benfica e Monaco possibilmente senza perdere l'altra per essere quasi sicura di giocarsi i Playoff.

  • LA JUVENTUS PUÒ ANCORA QUALIFICARSI AGLI OTTAVI?

    Matematicamente la Juventus, con due partite da giocare, può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League senza passare dai Playoff anche se è molto difficile.

    I bianconeri infatti dovrebbero battere sia il Benfica che il Monaco salendo a quindici punti. Ma questo potrebbe comunque non bastare se le squadre attualmente davanti riusciranno a fare meglio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUVENTUS AI PLAYOFF DI CHAMPIONS SE

    • Batte Benfica e Monaco
    • Ottiene almeno 3 punti e le squadre dal 25° al 34° posto non lo superano in classifica

  • QUANDO GIOCA LA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE

    • Mercoledì 21 gennaio, ore 21.00: Juventus-Benfica
    • Mercoledì 28 gennaio, ore 21.00: Monaco-Juventus
  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Benfica crest
Benfica
BEN
0