Cosa serve all'Italia Under 21 contro la Polonia per qualificarsi agli Europei: tutte le combinazioni favorevoli agli Azzurrini

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L'Italia Under 21 si gioca la qualificazione diretta gli Europei di categoria.
Dopo la vittoria di misura in Armenia, gli Azzurrini affrontano i pari età della Polonia nell'ultima giornata.
Ma cosa serve all'Italia Under 21 per accedere agli Europei senza passare dai playoff? Di seguito le possibili combinazioni.