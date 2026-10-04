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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato

Cosa serve all'Italia Under 21 contro la Polonia per qualificarsi agli Europei: tutte le combinazioni favorevoli agli Azzurrini

EURO U21 Qualification
Italia U21
Italia U21 vs Polonia U21
Polonia U21

La formazione guidata da Silvio Baldini può ancora qualificarsi direttamente agli Europei Under 21: le combinazioni favorevoli nello scontro diretto contro la Polonia.

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L'Italia Under 21 si gioca la qualificazione diretta gli Europei di categoria.

Dopo la vittoria di misura in Armenia, gli Azzurrini affrontano i pari età della Polonia nell'ultima giornata.

Ma cosa serve all'Italia Under 21 per accedere agli Europei senza passare dai playoff? Di seguito le possibili combinazioni.

  • COSA SERVE ALL'ITALIA U21 CONTRO LA POLONIA

    L'Italia Under 21 ha un solo risultato a disposizione contro la Polonia Under 21 nell'ultima giornata del Girone E.

    Gli Azzurrini devono assolutamente vincere visto che attualmente occupano il secondo posto a -3 proprio dai polacchi.

    Ma non solo. Considerata la sconfitta per 2-1 subita all'andata e della differenza reti generale peggiore (+21 contro +24), l'Italia Under 21 dovrebbe vincere con due goal di scarto per operare il sorpasso.

  • ITALIA QUALIFICATA COME MIGLIORE SECONDA?

    L'Italia Under 21 potrebbe comunque evitare gli spareggi anche senza battere la Polonia con due goal di scarto.

    Gli Azzurrini infatti, in caso di vittoria con una sola rete di vantaggio, potrebbero qualificarsi come migliore seconda.

    La Grecia, ovvero la seconda attualmente più vicina all'Italia, dovrebbe vincere con almeno cinque goal di scarto in casa dell'Irlanda del Nord.

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  • COSA SUCCEDE SE L'ITALIA U21 PAREGGIA O PERDE

    In caso di pareggio contro la Polonia Under 21 bisognerebbe guardare il risultato delle altre partite.

    L'Italia potrebbe comunque qualificarsi come migliore seconda ma servirebbe una serie di combinazioni favorevoli dagli altri gruppi.

    Se gli Azzurrini uscissero sconfitti invece l'unica speranza sarebbe che anche Grecia e Finlandia, ovvero le rivali come migliore seconda, perdessero le rispettive partite.

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  • QUANDO SI GIOCANO GLI SPAREGGI

    Se non dovesse centrare la qualificazione diretta, l'Italia Under 21 dovrebbe giocarsela agli spareggi.

    Le gare decisive per andare agli Europei si giocheranno a novembre 2026 con la fase finale nell'estate 2027 in Albania e Serbia.

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