Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League? Cosa succede se gli Azzurri arrivano terzi nel girone e cosa cambia per gli Europei

In questo momento l'Italia ha quattro punti dopo tre partite ed occupa il terzo posto del Gruppo A1 dietro Francia e Belgio, dunque sarebbe eliminata ma eviterebbe la retrocessione in Lega B e sarebbe testa di serie al sorteggio per le qualificazioni di Euro 2028.

LA CLASSIFICA

1. Francia 7

2. Belgio 6

3. Italia 4

4. Turchia 0