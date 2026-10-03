Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League? Cosa succede se gli Azzurri arrivano terzi nel girone e cosa cambia per gli Europei

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Belgio, l'Italia si è riscattata nelle successive partite.
La netta vittoria in Turchia e l'ottimo pareggio ottenuto in Francia hanno permesso agli Azzurri di tornare in corsa per la qualificazione ai quarti di Nations League.
Ma cosa serve all'Italia per accedere al turno successivo? Cosa succede se arriva terza?