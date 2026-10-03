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Lelio Donato

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League? Cosa succede se gli Azzurri arrivano terzi nel girone e cosa cambia per gli Europei

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Turchia
Turchia

L'Italia può ancora qualificarsi ai quarti di Nations League dopo i risultati delle partite di ottobre: cosa serve agli Azzurri, quante squadre passano e come funziona.

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Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Belgio, l'Italia si è riscattata nelle successive partite.

La netta vittoria in Turchia e l'ottimo pareggio ottenuto in Francia hanno permesso agli Azzurri di tornare in corsa per la qualificazione ai quarti di Nations League.

Ma cosa serve all'Italia per accedere al turno successivo? Cosa succede se arriva terza?

  • COSA SERVE ALL'ITALIA PER ARRIVARE PRIMA O SECONDA

    Se il primo posto sembra molto difficile da raggiungere, l'Italia può invece arrivare seconda qualificandosi in questo modo ai quarti di Nations League.

    In caso di vittorie contro Turchia e Belgio, anche perdendo in casa contro la Francia, gli Azzurri si piazzerebbero secondi nel caso in cui la Francia battesse il Belgio martedì prossimo.

  • BATTERE LA TURCHIA

    Per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di Nations League, l'Italia intanto deve battere di nuovo la Turchia nella gara del 5 ottobre a Bologna.

    E poi come detto sperare che la Francia batta il Belgio per operare il sorpasso in classifica sui Diavoli Rossi in vista delle ultime due gare del girone in programma a novembre.

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  • QUANTO VALE IL TERZO POSTO

    In ogni caso la cosa fondamentale è evitare l'ultimo posto. Pericolo che ormai sembra quasi definitivamente scampato per gli Azzurri.

    Oltre alla retrocessione in Lega B di Nations League, infatti, col quarto posto l'Italia non sarebbe testa di serie al sorteggio per le qualificazioni di Euro 2028.

    Cosa invece garantita alle prime tre classificate nei gironi della Lega A.

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  • LA CLASSIFICA DEL GIRONE

    In questo momento l'Italia ha quattro punti dopo tre partite ed occupa il terzo posto del Gruppo A1 dietro Francia e Belgio, dunque sarebbe eliminata ma eviterebbe la retrocessione in Lega B e sarebbe testa di serie al sorteggio per le qualificazioni di Euro 2028.

    LA CLASSIFICA

    1. Francia 7

    2. Belgio 6

    3. Italia 4

    4. Turchia 0

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  • IL CALENDARIO DEL GIRONE DELL'ITALIA

    Lunedì 5 ottobre

    20.45 Francia-Belgio

    20.45 Italia-Turchia


    Giovedì 12 novembre

    ore 18.00 Turchia-Belgio

    ore 20.45 Francia-Italia


    Domenica 15 novembre

    ore 20.45 Belgio-Italia

    ore 20.45 Francia-Turchia

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