Cosa serve all’Atalanta al ritorno per qualificarsi agli ottavi di Champions League ed eliminare il Borussia Dortmund

La sconfitta contro il Borussia Dortmund nell’andata del playoff di Champions complica i piani nerazzurri: cosa serve alla squadra di Palladino per ottenere la qualificazione agli ottavi.
Trasferta in terra tedesca amara per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che esce sconfitta dal Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund per 2-0. Un risultato che mette a forte rischio il prosieguo del cammino europeo dei nerazzurri, chiamati a un match quasi perfetto nella gara di ritorno in programma il 25 febbraio per non salutare in anticipo la competizione.
Cosa serve alla squadra di Palladino per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League?