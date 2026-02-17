Goal.com
scamacca dortmund atalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Cosa serve all’Atalanta al ritorno per qualificarsi agli ottavi di Champions League ed eliminare il Borussia Dortmund

La sconfitta contro il Borussia Dortmund nell’andata del playoff di Champions complica i piani nerazzurri: cosa serve alla squadra di Palladino per ottenere la qualificazione agli ottavi.

Trasferta in terra tedesca amara per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che esce sconfitta dal Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund per 2-0. Un risultato che mette a forte rischio il prosieguo del cammino europeo dei nerazzurri, chiamati a un match quasi perfetto nella gara di ritorno in programma il 25 febbraio per non salutare in anticipo la competizione.

Cosa serve alla squadra di Palladino per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League?

  • COSA SERVE ALL’ATALANTA PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

    L’Atalanta è stata battuta per 2-0 dal Borussia Dortmund nel playoff d’andata di Champions League che si è giocato al Signal Iduna Park. Per qualificarsi agli ottavi, la squadra nerazzurra dovrà vincere con almeno 3 goal di scarto. Con due goal di scarto al 90’ invece si andrebbe ai supplementari.

  • ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS SE…

    • Batte il Borussia Dortmund con almeno 3 goal di scarto al 90’.
    • Batte il Borussia Dortmund con 2 goal di scarto al 90’ e successivamente vince con almeno tre goal di scarto nei supplementari o se si aggiudica il match ai rigori.
  • CON QUALI RISULTATI SI QUALIFICA L’ATALANTA?

    L’Atalanta approda agli ottavi di finale se nel match di ritorno batte il Borussia Dortmund al 90’ per 3-0, 4-1, 5-2 etc; oppure se vince con due goal di scarto nei 90’ e successivamente incrementa ancora il risultato ai supplementari, oppure se riesce ad avere la meglio sui tedeschi ai calci di rigore.

