Cosa serve al Bayern e al PSG per andare in finale: cosa succede con l'1-0, 2-1, 3-2 e 4-3, i goal in trasferta valgono doppio o no, supplementari o rigori

Questo perché i goal segnati in trasferta durante la fase a eliminazione diretta della Champions League non valgono doppio: il regolamento della competizione non lo prevede. La norma era in vigore fino a qualche edizione fa, non solo della Champions ma anche di Europa League e Conference League, ma oggi non lo è più.

Ecco perché, ad esempio, in caso di vittoria per 1-0 il Bayern non andrà direttamente in finale sfruttando i 4 goal segnati al Parco dei Principi, ma trascinerà la semifinale ai supplementari.