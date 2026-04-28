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Stefano Silvestri

Cosa serve al Bayern e al PSG per andare in finale: cosa succede con l'1-0, 2-1, 3-2 e 4-3, i goal in trasferta valgono doppio o no, supplementari o rigori

Champions League
Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain

Le combinazioni in vista della gara di ritorno tra il Bayern e il PSG, dopo il pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi nell'andata della semifinale: cosa dice il regolamento della Champions League.

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PSG-Bayern, come si poteva prevedere alla vigilia, è stata uno spettacolo: alla fine la gara del Parco dei Principi, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, è terminata con un pirotecnico 5-4 a favore dei francesi.

Nulla è ancora deciso in vista della gara di ritorno: match che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra otto giorni, mercoledì 6 maggio, e che decreterà la seconda finalista della Champions League 2025/2026.

Cosa servirà a Bayern e PSG per andare in finale? Tutte le combinazioni e il regolamento della Champions League.

  • COSA SERVE AL BAYERN PER ANDARE IN FINALE

    Il Bayern dovrà vincere con almeno due reti di scarto contro il PSG per passare direttamente alla finale di Champions League: nel caso vinca per 2-0, 3-0, 3-1 eccetera al 90' eliminerà il PSG e giocherà la gara decisiva della competizione.

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  • COSA SERVE AL PSG PER ANDARE IN FINALE

    Il PSG approderà invece in finale vincendo anche la partita di ritorno dopo essersi imposto all'andata, naturalmente, ma non solo: ai francesi basterà anche il pareggio, che consentirebbe alla squadra di Luis Enrique di arrivare all'atto decisivo per la seconda volta consecutiva dopo la finale del 2025 vinta contro l'Inter.

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  • COSA SUCCEDE CON L'1-0, 2-1, 3-2 O 4-3

    E nel caso all'Allianz Arena il Bayern vinca di misura con qualsiasi punteggio? La gara di ritorno proseguirà con i tempi supplementari: con l'1-0, 2-1, 3-2, 4-3 eccetera si giocheranno dunque altri 30 minuti extra, suddivisi in due tempi da 15 minuti ciascuno.

    Se l'equilibrio ancora non si sarà spezzato al 120', Bayern-PSG e la squadra qualificata alla finale di Champions League verranno infine decisi dai calci di rigore.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Questo perché i goal segnati in trasferta durante la fase a eliminazione diretta della Champions League non valgono doppio: il regolamento della competizione non lo prevede. La norma era in vigore fino a qualche edizione fa, non solo della Champions ma anche di Europa League e Conference League, ma oggi non lo è più.

    Ecco perché, ad esempio, in caso di vittoria per 1-0 il Bayern non andrà direttamente in finale sfruttando i 4 goal segnati al Parco dei Principi, ma trascinerà la semifinale ai supplementari.

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