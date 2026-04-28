Cosa serve al Bayern e al PSG per andare in finale: cosa succede con l'1-0, 2-1, 3-2 e 4-3, i goal in trasferta valgono doppio o no, supplementari o rigori

PSG-Bayern, come si poteva prevedere alla vigilia, è stata uno spettacolo: alla fine la gara del Parco dei Principi, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, è terminata con un pirotecnico 5-4 a favore dei francesi.
Nulla è ancora deciso in vista della gara di ritorno: match che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra otto giorni, mercoledì 6 maggio, e che decreterà la seconda finalista della Champions League 2025/2026.
Cosa servirà a Bayern e PSG per andare in finale? Tutte le combinazioni e il regolamento della Champions League.