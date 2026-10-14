Cosa serve a Inter e Napoli per qualificarsi agli ottavi? Quanti punti bastano per andare ai playoff di Champions League?

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La Champions League di Inter e Napoli è iniziata male. Anzi malissimo.
Entrambe sono infatti ancora ferme a quota zero punti dopo le prime due giornate della fase campionato e rischiano di aver già definitivamente compromesso il cammino in Europa.
Nulla è ancora definitivamente perduto, certo, visto che restano ancora sei partite da giocare prima di tirare le somme.
Ma la qualificazione diretta agli ottavi di finale, obiettivo alla portata soprattutto per i nerazzurri, sembra già un miraggio.