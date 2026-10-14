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Inter Napoli ChampionsGetty/GOAL
Lelio Donato

Cosa serve a Inter e Napoli per qualificarsi agli ottavi? Quanti punti bastano per andare ai playoff di Champions League?

Champions League
Napoli
Inter

Inter e Napoli, rispettivamente prima e seconda dello scorso campionato, sono ancora ferme a zero punti in Champions League dopo due partite. La qualificazione diretta agli ottavi di finale è già in salita.

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La Champions League di Inter e Napoli è iniziata male. Anzi malissimo.

Entrambe sono infatti ancora ferme a quota zero punti dopo le prime due giornate della fase campionato e rischiano di aver già definitivamente compromesso il cammino in Europa.

Nulla è ancora definitivamente perduto, certo, visto che restano ancora sei partite da giocare prima di tirare le somme.

Ma la qualificazione diretta agli ottavi di finale, obiettivo alla portata soprattutto per i nerazzurri, sembra già un miraggio.

  • COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    Ma cosa servirebbe oggi a Inter e Napoli per chiudere tra le prime otto ed accedere direttamente agli ottavi di Champions League?

    Per capirlo bisogna vedere cosa è successo nelle scorse due stagioni, ovvero le prime con la nuova formula. In entrambe le occasioni sono serviti almeno 16 punti per evitare i playoff.

    Due anni fa, ad esempio, all'Atalanta non ne bastarono quindici. Così com'è successo nella stagione successiva, quella scorsa, al Real Madrid.

    Di fatto dunque, con diciotto punti ancora a disposizione, Inter e Napoli per sperare di centrare la qualificazione diretta agli ottavi devono vincerne almeno cinque. E soprattutto non possono più perdere.

  • QUANTI PUNTI SERVONO PER ANDARE AI PLAYOFF

    Nella scorsa stagione l'Inter venne eliminata ai playoff dal Bodo/Glimt, mentre il Napoli di Conte non riuscì neppure a superare la fase campionato.

    Ma quanti punti servono per evitare l'eliminazione diretta dalla Champions League? In questo caso fare i conti è leggermente più complicato.

    Nella stagione 2024/25 ad esempio non bastarono dieci punti per accedere almeno agli spareggi, mentre in quella successiva il Benfica chiuse al ventiquattresimo posto con soli nove punti.

    Inter e Napoli, insomma, devono vincere almeno tre delle prossime sei partite per sperare di non salutare con largo anticipo la competizione.

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  • IL CALENDARIO DELL'INTER IN CHAMPIONS LEAGUE

    Dopo le due sconfitte contro Real Madrid e Brugge, l'Inter affronterà subito lo Shakthar Donetsk di nuovo a 'San Siro'.

    Poi prima della pausa di novembre ecco la trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord. Subito dopo Stoccarda in casa, mentre a dicembre i nerazzurri voleranno a Dortmund contro il Borussia.

    Infine la squadra di Chivu chiuderà la fase campionato a gennaio 2027 contro Liverpool in casa e Slovan Bratislava fuori.

    IL CALENDARIO DELL'INTER

    21/10/2026: Inter-Shakhtar Donetsk

    03/11/2026: Feyenoord-Inter

    25/11/2026: Inter-Stoccarda

    9/12/2026: Borussia Dortmund-Inter

    19/01/2027: Inter-Liverpool

    27/01/2027: Slovan Bratislava-Inter

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  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE

    Il Napoli, sconfitto nelle prime due da Arsenal e Villarreal, nella prossima ospiterà il Bodo/Glimt al 'Maradona'. Poi a inizio novembre affronterà il Porto in trasferta.

    Quindi sarà la volta di volare a Manchester per giocare contro il City di Enzo Maresca prima di chiudere l'anno in casa contro il Brugge, che ha già sconfitto l'Inter.

    Le ultime due gare, a gennaio 2027, vedranno la squadra di Allegri impegnata in due gare sulla carta ampiamente alla portata contro Sabah fuori casa e Viking in casa.

    IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    20/10/2026: Napoli-Bodo/Glimtù

    04/11/2026: Porto-Napoli

    24/11/2026: Manchester City-Napoli

    08/12/2026: Napoli-Bruges

    20/01/2027: Sabah-Napoli

    27/01/2027: Napoli-Viking

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